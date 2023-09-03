وفقاً للإحصائيات – هذا هو هاتف ايفون الأكثر مبيعاً خلال 2023

لا أحد ينكر مدى تفوق شركة ابل في مجال الهواتف الذكية. مع الابتكارات المتطورة والجودة العالية ومعايير المتانة الرائدة، تضمن هواتف ايفون كسب رضاء الملايين من المستخدمين في شتى بقاع الأرض.

وبطبيعة الحال، تأتي الدراسات والأبحاث لتؤكد هذه الحقيقة. فبحسب الدراسة الأخيرة لموقع Omida، فإن الشركتين اللتان تسيطران على سوق الهواتف الذكية في عام 2023 هي ابل وسامسونج.

في الواقع، استطاعت هواتف كلتا الشركتين تحقيق أكبر نسبة ممكنة من المبيعات خلال العام الجاري. اشتملت الدراسة على أكثر 10 هواتف مبيعاً في عام 2023. خمسة هواتف منها لشركة ابل، بينما الخمسة الآخرين لشركة سامسونج.

أكثر هواتف ايفون مبيعأً خلال 2023

كالعادة، تتصدر هواتف iPhone قمة القائمة، وعلى رأسها هاتف iPhone 14 Pro Max الذي وصل عدد شحناته إلى 26.5 مليون وحدة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2023.

يأتي في المرتبة الثانية هاتف iPhone 14 Pro بإجمالي عدد شحنات وصل إلى 21 مليون وحدة. يليه هاتف iPhone 14 بنسبة شحنات بلغت 16.5 مليون واحدة.

في المرتبة الرابعة يظهر هاتف iPhone 13 بعدد شحنات وصل إلى 15.5 مليون وحدة. بعد ذلك مباشرةً تأتي هواتف شركة سامسونج، وليس من المستغرب أن يحتل هاتف جالكسي A14 المرتبة الخامسة كأكثر هواتف سامسونج مبيعاً باعتباره الأرخص سعراً بين هواتف الشركة والذي يلاقي استحساناً كبيراً في عدد كبير من الدول النامية.

باعت شركة سامسونج من هاتف جالكسي A14 ما يتخطى حاجز 12 مليون وحدة. وبالتالي، هذا هو أكثر هواتف سامسونج شعبية خلال عام 2023.

نحن متيقنين أن السوق العالمي للهواتف الذكية يشهد تباطؤ ملحوظ بسبب أزمة التضخم الاقتصادية، وهو ما أثر بشكل واضح على مبيعات الهواتف الذكية. لقد أثر هذا التباطؤ على الهواتف الذكية متوسطة التكلفة بشكل واضح.

ولكن من الغريب أن تستمر الهواتف الرائدة في النمو. وبما أن شركة ابل واحدة من الشركات التي لا تكثف جهودها إلا على قطاع الهواتف الرائدة، فليس من المستغرب أن تسيطر على مبيعات الهواتف الذكية.

غياب الشركات الأخرى عن المشهد، أمثال شاومي وريدمي هذا العام نتيجة تركيز كلتاهما على سوق الهواتف الذكية المتوسطة وميسورة التكلفة. لقد تم ضرب هذا السوق بقوة بسبب الأزمات الاقتصادية خلال عام 2023. ومن المتوقع أن يستمر ركود هذا السوق حتى النصف الأول من عام 2024، وربما أبعد من ذلك.