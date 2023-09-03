الإعلان عن هاتف Realme GT5 بسرعة شحن 240 وات وذاكرة 24 جيجابايت

يبدو أن الذاكرة العشوائية بسعة 24 جيجابايت ستكون الخيار القياسي على الهواتف الذكية الرائدة من الآن فصاعدا. لقد وصل هاتف RedMagic 8S Pro في وقت سابق من الشهر الجاري بذاكرة عشوائية بسعة 24 جيجابايت، ثم لحق به هاتف Xiaomi Ace V2 Pro. واليوم، لدينا هاتف جديد من ريلمي بنفس حجم الذاكرة والذي يُلقب باسم Relme GT5.

في الواقع، لقد كنا ننتظر وصول الهاتف في أي لحظة، خاصة بعد أن قامت الشركة بالترويج للهاتف منذ عدة أيام بسرعة شحن 240 وات، وها هو أمامنا اليوم.

وتماماً كما وعدت الشركة، لقد تم الإعلان عن هاتف Realme GT5 في الصين بسرعة شحن 240 وات. ولكن سرعة الشحن الفائقة ليست الميزة الوحيدة التي يقدمها الهاتف.

يمتاز الهاتف بشاشة مسطحة بحواف نحيفة للغاية والتي يبلغ سُمكها 1.46 مم، بينما يصل سُمك الحافة السفلية إلى 2.31 مم. ويمتاز الهاتف بفتحة ثقب مركزية في منتصف الشاشة لاحتضان كاميرا الصور الشخصية.

يمتاز هاتف Realme GT5 بشرائح إضاءة ليد في الخلف

على ظهر الهاتف، توجد ثلاث كاميرات خلفية، وبجانبها أربعة أشرطة من إضاءة الليد لتوفير تأثيرات ضوئية جذابة ومثيرة للإعجاب على مدار الساعة.

تم تصنيع الهيكل من المعدن والزجاج، ولقد استخدمت ريلمي طلاء جديد مكون من طبقات على ظهر الهاتف لتوفير ملمس ناعم ومظهر متدرج لامع.

يمتاز هاتف Realme GT5 بشاشة OLED قياس 6.74 إنش بدقة 2772×1240 بكسل بمعدل سطوع يصل إلى 1450 شمعة ومعدل تعتيم PWM 2160Hz.

يعمل الهاتف بواسطة معالج Snapdragon 8 Gen 2 SoC مصحوباً بذاكرة عشوائية بسعة 12/16/24 جيجابايت من النوع LPDDR5X وذاكرة تخزين بسعة 256/512 جيجابايت أو 1 تيرابايت من النوع UFS 4.0.

تم شحن الهاتف للسوق الصينية بواجهة Realme UI 4.0 المستندة إلى نظام أندرويد 13. وهناك نموذجين مختلفين من الهاتف، أحدهما يأتي باسم GT5، بينما يأتي الآخر باسم +GT5 والفرق الوحيد فيما بينهما متمثل في سعة البطارية وسرعة الشحن.

يحتوي هاتف Realme GT5 على بطارية بسعة 5240 مللي أمبير في الساعة ويدعم الشحن السلكي بقوة 150 وات، بينما يأتي طراز GT5 Plus 240W ببطارية سعتها 4600 مللي أمبير في الساعة والتي تدعم الشحن فائق السرعة بقوة 240 وات.

يشتمل كلا الطرازين على كاميرا رئيسية Sony IMX890 بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 مدعومة بالتثبيت البصري OIS، وبصحبتها عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو ثالثة بدقة 2 ميجابكسل. أما الجانب الأمامي فهو يشتمل على كاميرا بدقة 16 ميجابكسل.

يبدأ سعر الهاتف بقيمة 411$ دولار أمريكي تقريباً وهذا بالنسبة لطراز 12+256 جيجابايت، بينما يصل سعر طراز 240W إلى 520$ دولار والذي يحتوي على ذاكرة عشوائية بسعة 24 جيجابايت وذاكرة تخزين 1 تيرابايت.