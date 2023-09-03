تسريبات – ستأتي تشكيلة جالكسي S24 بشاشات جديدة كلياً

يُقال أن شركة سامسونج تسعى من أجل ترقية الشاشة على ثلاثي سلسلة جالكسي S24. ويدّعي Ice Universe – أحد المُطلعين على أخبار صناعة الأندرويد – أن تشكيلة جالكسي S24 ستحصل على لوحات عرض أكثر سطوعاً، وهذا بفضل لوحة M13 OLED الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، فسوف يتم ترقية دقة العرض على طراز “بلس“.

من خلال التسريبات السابقة، علمنا أن هاتف جالكسي S24 ألترا سينتقل إلى الشاشة المسطحة بدلاً من الشاشة المنحنية. بالتأكيد معظمنا لا يحب هذه الفكرة، ولكن تحاول سامسونج تقليل حواف الشاشة لكي تبدو متماثلة من جميع الجوانب. قد يؤدي هذا في النهاية إلى زيادة سُمك الحدود السوداء حول الشاشة.

ولكن عند النظر إلى الجانب الإيجابي، فإن لوحات العرض الجديدة ستسمح بزيادة معدلات سطوع الشاشة إلى 2500 شمعة بدلاً من 1750 شمعة. هذا يعني أن هناك فرق يصل إلى 750 شمعة مقارنة بمعدلات السطوع على هاتف جالكسي S23 ألترا.

الأكثر أهمية هو أن هواتف السلسلة الأخرى، جالكسي S24 و S24 بلس سيستخدمان نفس لوحات العرض الجديدة، وسيحصلان على نفس معدلات السطوع الأعلى.

أكد المصدر أن كلا الهاتفين الأرخص ثمناً سيأتيان بمعدلات سطوع تصل إلى 2500 شمعة، وهي ترقية ممتازة. ولكن هذا ليس كل شيء.

يُقال أيضاً أن هاتف جالكسي S24 بلس سيدعم دقة +WQHD أبعادها 3120×1440 بكسل، ليكون بهذا الشكل أول طراز “بلس” منذ عام 2020 يأتي بدقة عرض أعلى من +FHD.

لقد جاءت سلسلة جالكسي S20 بشاشات ذات لوحات عرض بدقة +WQHD، ولكن تخلت سامسونج عن هذه الدقة منذ عام 2021، وأصبحت الطُرز الأرخص ثمناً من سلسلة جالكسي S الرئيسية بدقة +FHD.

ولكن يبدو أن سامسونج قررت زيادة الدقة على هاتف جالكسي S24 بلس باعتباره يحتوي على شاشة أكبر حجماً. أما بالنسبة لهاتف Galaxy S24، فسوف يظل عالقاً مع دقة +FHD. الأمر ليس سيئاً لهذه الدرجة، خاصة أن الهاتف يحتوي على شاشة عرض أصغر والتي يبلغ قطرها 6.1 إنش فقط، لذا، دقة العرض الأعلى قد لا تكون ملحوظة على الهاتف. ومع ذلك، كنا نتمنى أن يكون لدينا المزيد من خيارات الدقة على الهاتف.