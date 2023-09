ابدأ يومك بأفضل مشروب على الإطلاق

استيقظتَ صباحًا، وذهبتَ إلى المطبخ لإعداد مشروبك المفضل أليس ذلك؟ توقف واتبع هذه العادة الصحية والأكثر فائدة لجسمك على الإطلاق. يُعد شرب الماء على الريق عادة صحية شائعة للمثقفين صحياً، فمعظم الأطباء والتجارب من الناس يأكّدون أن لها فوائد عديدة للصّحة؛ فما هي فوائد شرب الماء على الريق؟ ترطيب الجسم: يفقد الجسم الماء خلال فترة النوم، لذلك فإن شرب الماء على الريق يساعد على ترطيب الجسم وإعادة توازنه.

تحفيز الجهاز الهضمي: يساعد شرب الماء على الريق على تحفيز الجهاز الهضمي وتحسين عملية الهضم.

التخلص من السموم: يساعد شرب الماء على الريق على طرد السموم من الجسم.

تحسين صحة البشرة: يساعد شرب الماء على الريق على تحسين صحة البشرة وجعلها أكثر نضارة.

تعزيز الشعور بالشبع: يساعد شرب الماء على الريق على تعزيز الشعور بالشبع، مما قد يساعد على فقدان الوزن. كم من الماء يجب شربه على الريق؟ يُوصى بشرب كوب إلى كوبين من الماء على الريق، ويمكن زيادة الكمية حسب الحاجة. هل هناك أيّ أضرار لشرب الماء على الريق؟ في معظم الحالات، يعدّ شرب الماء على الريق آمنًا، ولكن قد يعاني بعض الأشخاص من مشاكل في المعدة أو الغثيان إذا شربوا كميات كبيرة من الماء على الرّيق. نصائح لشرب الماء على الرّيق يُفضل شرب الماء الدافئ أو الفاتر على الرّيق.

يجب شرب الماء ببطء لتجنّب الشعور بالغثيان.

يُفضل شرب الماء قبل تناول الطعام.

