تحديثات واتساب – تغيير شامل وإعادة تصميم واجهة المستخدم قريباً!

خلال الأسبوع الماضي، حصل تطبيق واتساب على بعض الإضافات اللطيفة على نظام أندرويد من أهمها شريط التنقل السفلي. ولكن هناك تحديث رئيسي قادم في الطريق لواجهة المستخدم.

يُقال أن التطبيق سوف يعتمد على لغة التصميم المعروفة باسم 3 UI والتي ستضيف مرشحات إضافية للدردشات، فضلاً عن التغييرات التي ستطرأ على شريط التنقل العلوي والخلفية الجديدة باللون الأبيض.

كالعادة، تم رصد هذه التغييرات بواسطة بعض الأشخاص في منتديات WABetaInfo الذين قاموا بعرض مخطط الواجهة الجديدة لتطبيق واتساب.

من خلال الصورة المُرفقة بالأسفل، يمكنكم ملاحظة المرشحات أو الفئات الأربعة المتواجدة أعلى صفحة الدردشات والتي تشتمل على All و Unread و Personal و Business.

من خلال هذه المرشحات يمكنك تمييز الدردشات وتصنيفها إلى أربع: “جميع الرسائل” أو “الرسائل التي لم يتم قراءتها” أو “الرسائل الشخصية” أو “الرسائل التجارية”.

من خلال فئة “All” سيتم عرض جميع الدردشات بشكل طبيعي جداً. أما إذا كنت تريد التبديل والانتقال بسرعة إلى الدردشات التي لم يتم قراءتها بعد فستحتاج للنقر فوق زر “Unread“.

وبالتأكيد سيكون التصنيفان الأخريين من أجل تصفية الدردشات على حسب نوع الحساب. ستلاحظون أيضاً أن زر القائمة أصبح متواجد في الركن العلوي الأيمن بجانب صورة بروفايل الحساب.

إعادة تصميم شاملة لواجهة المستخدم على تطبيق واتساب

وبالمثل، لقد تم تغيير لون المساحة الخلفية للقائمة العلوية من اللون الأخضر إلى اللون الأبيض. ولكن في حال تفعيل الوضع المُظلم، فستكون الخلفية بالكامل باللون الأسود.

وبدون شك، تم تغيير لون شعار “واتساب” من الأبيض إلى الأخضر لكي يظهر بوضوح على الخلفية البيضاء. حتى نوع الخط المستخدم لشعار “واتساب” أصبح عريض بشكل واضح، ولكن لا نعلم مما إذا كان هذا التأثير سيظهر عند تغيير لغة التطبيق إلى العربية.

في الوقت ذاته، تم تكبير حجم الخط لعناوين المحادثات الرئيسية التي من المفترض أن تعرض رقم الهاتف أو اسم الحساب. ولكن ذكر التقرير أن الشركة لا تزال تقوم بإضافة بعض التغييرات على التصميم الأخير، مما يعني أنه قد لا يكون التصميم النهائي.

يُقال أن شركة ميتا تعمل على إعادة تصميم الواجهة منذ يونيو الماضي، وتبين أن هذا التصميم الجديد متاح على إصدار 2.23.13.16 لنظام أندرويد.

حتى بعد مرور أكثر من شهرين، لا يزال التصميم غير متاح لجميع المستخدمين. وبالتالي، فإن التصميم لا يزال قيد التطوير، والذي من المتوقع أن يصل أيضاً لنظام iOS خلال وقت قريب.