«شاومي» تطلق «ريدمي 12 5G» أفضل هاتف متوسط ​​السعر في العالم

أطلقت شركة “شاومي” هاتفها الذكي “ريدمي 12 5G” والذي يُعدّ أفضل هاتف متوسط ​​السعر في العالم، يأتي الهاتف بسعر 120 يورو فقط، ولكنه يتمتع بميزات رائعة مثل شاشة OLED مقاس 6.79 بوصة ومعالج سناب دراجون 4 Gen 2 وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل.

مواصفات رائعة وفق ما أدلى به المصدر “رقمي” حيث يتميز “ريدمي 12 5G” ببطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة ودعم الشحن السريع بقوة 67 واط، كما أنه مقاوم للماء والغبار بدرجة IP53.

فيما يلي ملخص للميزات الرئيسية لهاتف ريدمي 12 5G:

شاشة OLED مقاس 6.79 بوصة بدقة FHD+

معالج سناب دراجون 4 Gen 2

كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل

بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة

دعم الشحن السريع بقوة 67 واط

مقاوم للماء والغبار بدرجة IP53

يبدو أن “ريدمي 12 5G” هاتف ذكي رائع يقدّم قيمة كبيرة، وسيكون المفضّل لدى أولئك الذين يبحثون عن هاتف متوسط ​​السعر بأداء وميزات رائعة.

