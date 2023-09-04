سامسونج تعتزم إطلاق هاتف قابل للطي ميسور التكلفة من سلسلة FE

بحسب آخر الشائعات، فإن سامسونج تعتزم إطلاق هاتف قابل للطي منخفض التكلفة تحت علامة Fan Edition التجارية. يُقال أن الشركة لا تزال تناقش الجدوى من وجود هذا الهاتف، وما إذا كانت فكرة جلبه إلى هذا السوق ستلقى إقبالاً من الجمهور.

إذا نجحت الفكرة، وتقدمت سامسونج في مساعيها، فمن المتوقع أن يظهر هذا الهاتف للعلن في وقت ما خلال عام 2024، مباشرةً بعد الإعلان عن الجيل السادس من الهواتف القابلة للطي.

تصنع سامسونج الهواتف القابلة للطي منذ عام 2019. إنه العام الذي شهد إطلاق الجيل الأول من هاتف جالكسي زد فولد الذي ينطوي على شكل كتاب، بقيمة بلغت 1980$ دولار أمريكي.

في العام التالي، طرحت الشركة أول هاتف صدفي قابل للطي، جالكسي زد فليب، والذي بلغت قيمته 1380$ دولار أمريكي. إنه أرخص بكثير من جالكسي زد فولد. ومع ذلك، فهو لا يزال باهظ الثمن.

على الرغم من التحسينات العديدة التي شهدتها هواتف سامسونج القابلة للطي على مر السنين، إلا أنها أصبحت أرخص سعراً. يأتي أحدث إصدار من هاتف جالكسي زد فولد بسعر 1799$ دولار أمريكي، بينما تبلغ تكلفة هاتف جالكسي زد فليب 5 حوالي 1000$ دولار تقريباً.

على الرغم من الانخفاض الطفيف في السعر، إلا إنها لا تزال بعيدة المنال على معظم فئات المستخدمين. حتى بعد دخول العديد من المنافسين في هذا السوق خلال السنوات الأخيرة، إلا أن جميع الخيارات المتاحة تظل باهظة الثمن.

لذا، يبدو أن سامسونج تحاول سد الفجوة من خلال إطلاق طراز FE من هواتفها القابلة للطي. تشتهر هواتف Fan Edition من سامسونج بالمواصفات الرائدة والأسعار المُخفّضة. ومع ذلك، يتم التضحية ببعض المميزات التي يتم النظر لها على كونها ميزات فرعية يُمكن التعايش بدونها.

لذا، من الممكن أن تتبع سلسلة Fan Edition من هواتف سامسونج القابلة للطي نفس الاستراتيجية. وبكل أسف، لا تزال التفاصيل حول هذا الهاتف نادرة للغاية. لا نعلم حتى مما إذا كان هذا الهاتف هو هاتف صدفي أم هاتف ينطوي على شكل كتاب.

لا يوجد حتى أي مصدر يخبرنا بمواصفات هذا الهاتف أو تصميمه أو أي تفاصيل دقيقه عنه. ربما هذا يؤكد أن الشركة لا تزال تدرس إمكانية تصنيع الهاتف، وأنها لم تتخذ قرار نهائي بعد في هذا الصدد.