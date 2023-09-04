لماذا سيكون ايفون 15 برو ماكس أكثر الهواتف شهرة في تاريخ ابل ؟

بحسب تقرير المُحلل الشهر Ming-Chi Kuo فإن هاتف ايفون 15 برو ماكس والذي يتم الإشارة إليه أحياناً بمُسمة “ألترا” سيكون أكثر هواتف ايفون 15 شهرة على الإطلاق.

في الحقيقة، ليس من الصعب تخمين السبب، حيث سيأتي هاتف ايفون 15 برو ماكس بميزة رئيسية لن تكون متاحة في أي طراز ايفون 15 بخلافه.

ايفون 15 برو ماكس سيكون أكثر طُرز ايفون 15 شهرة على الإطلاق

بالتأكيد، نحن نتحدث هنا عن كاميرا المنظار والتي لن يحتوي عليها أي طراز ايفون 15 آخر، بما في ذلك ايفون 15 برو. من المُرجح أن يأتي طراز برو بهذه الكاميرا العام القادم، ولكن لن يحدث هذا مع ايفون 15 برو.

ويدّعي المحلل أن طراز ايفون 15 برو ماكس وحده سيمثل 40% من مبيعات سلسلة ايفون 15، وهي نسبة كبيرة بالفعل، مما يعني أنه سيكون أكثر هواتف ايفون 15 تحقيقاً للأرباح. بل ويتوقع أيضاً أن يحصد الهاتف نسبة مبيعات أفضل بفارق يتراوح من 15% إلى 20% مقارنة بطراز العام الماضي.

يُقال أن الشركة المسؤولة عن تزويد ابل بعدسة المنظار هي Largan. بالمناسبة، هذه هي نفس الشركة المسؤولة عن توريد عدسة المنظار لشركة هواوي أيضاً.

باستثناء كاميرا المنظار وحجم الشاشة الأكبر وسعة البطارية الأكبر، فستكون هناك العديد من القواسم المشتركة بين طرازي برو هذا العام.

سيأتي كلاهما بحواف أكثر نحافة مصنوعة من التيتانيوم، وزر الإجراء القابل للتخصيص. هذه هي أبرز المميزات التي ستميز طُرز “برو” عن الطُرز الأساسية الأرخص ثمناً.

ستشتمل جميع هواتف السلسلة على خاصية الجزيرة الديناميكية، وستأتي التشكيلة بالكامل بمنفذ USB-C – على الرغم من أنه سيكون هناك اختلاف في معايير سرعة نقل البيانات بين طُرز السلسلة حيث يُقال أن هواتف ايفون 15 برو ستعتمد على معيار USB 3.2 بينما ستستمر طُرز ايفون 15 الأساسية في الاعتماد على معيار USB 2.0 مما يعني أن سرعة نقل البيانات لن تختلف عن تلك الموجودة على منفذ Lightning.

بدأت ابل في إرسال الدعوات الخاصة لحضور مؤتمر الإعلان عن ايفون 15 والذي من المتوقع أن يُعقد يوم 12 سبتمبر، وستبدأ الشركة في فتح باب الطلب المُسبق يوم 15 سبتمبر على أن تكون متاحة للبيع اعتبارًا من يوم 22 سبتمبر.