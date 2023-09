ما سبب وجود الدائرة السوداء بجانب كاميرات الآيفون والآيباد؟

تتضمن أحدث موديلات “آيفون برو” وبعض موديلات “آيباد برو” دائرة سوداء بجانب الكاميرا، ما أثار تساؤلات بين مستخدمي أجهزة شركة “آبل” الأمريكية عن سبب وجودها ووظيفتها.

والدائرة السوداء هي ماسح ضوئي LiDAR يرمز إلى اكتشاف الضوء والمدى، وهي مستشعر تستخدم أشعة الليزر لمعرفة مدى بعد الأشياء، وتعمل عن طريق استهداف جسم ما بالليزر النبضي وقياس الوقت الذي يستغرقه الضوء للعودة، ما يمكّن “آيفون” أو “آيباد” من “بناء” نموذج ثلاثي الأبعاد للعالم أمامه.

وتتمثل فائدة هذه الدائرة في إتاحة استخدام بعض من أهم التطبيقات والميزات في الجهاز، ويمكن العثور عليها على نتوء الكاميرا في الجزء الخلفي من هواتف آيفون الحديثة.

ويتيح الماسح الضوئي الموجودة في الدائرة السوداء قياس مسافات الأشياء في مجال رؤيته، وهو ما يمكن الهاتف من إنشاء صورة ثلاثية الأبعاد دقيقة لما يمكنه رؤيته، ويعتبر ذلك مفيدا لمجموعة كاملة من التطبيقات التي يمكنها الاستفادة من هذه الميزة في أجهزة “آيفون”.

ويمكن بواسطة هذه الميزة وضع كائن ثلاثي الأبعاد بشكل أفضل حيث تراه الكاميرا من جميع القياسات والزوايا، كما يمكن السماح للكاميرا بالعمل بشكل أكثر فعالية، ففي ظروف الإضاءة المنخفضة، يمكن للماسح الضوئي تتبع مدى بُعد الهدف، مما يسمح لميزة التركيز التلقائي في الكاميرا بالعمل بسرعة أكبر.

وبحسب ما نقل تقرير لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن شركة “آبل”، فإن “الماسح الضوئي (ليدار) يقيس المسافة إلى الأشياء الموجودة على مسافة تصل إلى 5 أمتار، ويعمل في الداخل والخارج”.

وأوضحت “آبل” أن “الماسح الضوئي (ليدار) يعمل على تحسين تطبيق القياس، مما يجعل حساب ارتفاع شخص ما تلقائيا أسرع وأسهل، بينما تظهر الأدلة الرأسية والحافة المفيدة تلقائيا للسماح للمستخدمين بقياس الأشياء بسرعة ودقة أكبر”.

وذكر تقرير الصحيفة أن “آبل” تجد أن هذه الميزة مفيدة في عدة تطبيقات “لجعل المحتوى الافتراضي يتفاعل مع البيئة المادية بشكل واقعي، على سبيل المثال، من خلال قذف كرة افتراضية على جدار في العالم الحقيقي وجعل الكرة تتبع قوانين الفيزياء”.

