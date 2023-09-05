تسريبات جالكسي S24 ألترا – لماذا تتخلى سامسونج عن الشاشة المنحنية هذه المرة؟

ربما تكون قد سمعت الشائعة الأخيرة التي تشير إلى أن سامسونج سوف تستخدم شاشة مسطحة بدلاً من المنحنية على هاتف جالكسي S24 ألترا. من حيث المظهر العام، هذا يعني أن الرائد التالي لشركة سامسونج سيكون أقل أناقة وتميزاً من سابقة.

ولكن لماذا تتخذ سامسونج قرارًا مثل هذا مع هاتفها الرائد هذا هو السؤال. حسناً، لدينا الآن إجابة، هي ليست إجابة رسمية من سامسونج، ولكنها من أحد المُطلعين على أخبار صناعة الأندرويد.

بحسب المنشور الأخير على حساب Tech_Reve على موقع X، فإن سامسونج تخطط للانتقال إلى لوحة عرض جديدة بتقنية M13 OLED بدلاً من لوحات M12 OLED التي تم استخدامها مع سلسلة جالكسي S23.

توفر لوحات العرض الجديدة (M13 OLED) تحسينات ملحوظة في جودة الصورة وكفاءة الطاقة مقارنة بلوحات M12 OLED. ولكن هذه التحسينات لن تكون بثمن بخس.

يبدو أن تصنيع لوحات M13 OLED المنحنية يُكلف أكثر من تصنيعها بشكل مسطح. وبما أن الشركة سوف تستخدم كميات ضخمة من اللوحات الجديدة، فسيكون الحل الأكثر فعالية هو استخدام نموذج موحد من لوحات M13 OLED بدلاً من استخدام نماذج مختلطة من نفس تقنية لوحة العرض على جميع هواتف نفس السلسلة.

استخدام نموذج موحد من اللوحات يعني تفادي العديد من عيوب وأخطاء الصناعة وزيادة معدلات الإنتاج، مما يساعد أيضاً في تقليل تكلفة التصنيع الإجمالية للشاشات.

لذلك، بمعنى آخر، يبدو أن استخدام سامسونج للوحة عرض مسطحة على هاتف جالكسي S24 ألترا يعني خفض تكلفة التصنيع. ومع ذلك، التخلي عن اللوحة المنحنية سيحتاج إلى تبرير منطقي من سامسونج لكي توضح للجمهور لماذا قررت التخلي عن الحل الأغلى ثمناً والاكتفاء بالحل البديل. بالتأكيد سيكون لدى سامسونج شيء رائع لتقوله حول هذا الأمر.

ومع ذلك، بحسب آراء المُطلعين على الأمر، فكان من الممكن أن تستمر سامسونج في استخدام لوحات العرض المنحنية على هاتف جالكسي S24 ألترا ورفع سعر الهاتف قليلاً. ولكن بما أن هذا القرار قد لا يلاقي إقبالاً من جمهور الشركة، فلقد قررت سامسونج خفض تكاليف التصنيع لبيع الهاتف بنفس سعره المعتاد.

في نفس الوقت، دعونا نتذكر أن لوحات العرض الجديدة ستمنح هواتف جالكسي S24 تعزيز واضح في معدلات السطوع والتي قد تصل ذروتها إلى 2500 شمعة. لذا، هناك بالفعل تحسينات تحملها لنا لوحات M13 OLED.