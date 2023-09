كشف تسريب جديد عن تفاصيل مهمة حول “آيفون 15 ألترا”، الإصدار الخامس من سلسلة آيفون المرتقبة.

وفقًا للمسرب عبر “رقمي”: سيحتوي “آيفون 15 ألترا” على ذاكرة وصول عشوائي (رام) بسعة 8 جيجابايت وما يصل إلى 2 تيرابايت من ذاكرة التخزين الداخلية، سيكون هذا أعلى من ذاكرة الوصول العشوائي في “آيفون 15 برو ماكس” والتي ستكون بسعة 6 جيجابايت وما يصل إلى 1 تيرابايت من ذاكرة التخزين الداخلية.

كما سيحتوي “آيفون 15 ألترا” على كاميرات محسنة مقارنةً بطراز برو العادي.

من المتوقع أن يكلّف “آيفون 15 ألترا” 100 دولار أكثر، من طراز برو ماكس.

من المتوقع أيضاً أن يأتي “آيفون 15 ألترا” بجسم من التيتانيوم، وجسم حركة، وكاميرات أمامية مزدوجة، والمزيد من الميزات الرائعة.

سيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل الرسمية حول”آيفون 15 ألترا” خلال حدث “أبل ويندرلاست” الذي سينطلق يوم 12 سبتمبر القادم.

The post آيفون 15 ألترا طراز يتميز عن 15 برو ماكس appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا