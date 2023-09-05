ابل تخطط لإيقاف خدمات الدعم على منصات التواصل الاجتماعي!

جميع الشركات العالمية دون استثناء تقدم دعماً رسمياً لعملائها من خلال منصات التواصل الاجتماعي وروبوتات الدردشة الآلية عبر الإنترنت. بالرغم من ذلك، يبدو أن ابل عازمة على اتخاذ الاتجاه المعاكس.

أفاد تقرير موقع MacRumors نقلاً عن مصادر على اطلاع بالأمر، فإن شركة ابل تريد التخلص من دعم العملاء التي تقدمه على منصات التواصل الاجتماعي ويوتيوب ومجتمع Community Support.

سوف يبدأ الأمر مع موقع X (تويتر سابقاً) ثم مجتمع الدعم. بهذا الشكل، يبدو أن الشركة ستتوقف عن تقديم خدمة الدعم عبر الإنترنت عبر هذه القنوات.

من المُرجح أن يبدأ هذا القرار حي التنفيذ اعتبارًا من بداية شهر أكتوبر القادم، وكما أشرنا، سيكون أول المتضررين من هذا القرار العملاء المتواجدين على منصة X.

وبحسب التقرير، ابتداءً من التاريخ المحدد، من المتوقع ألا يتلقى العميل أي رداً بشرياً بعد الآن من حساب @AppleSupport. ولكن بدلاً من ذلك، سيحصلون على ردود آلية توجههم نحو طرق وقنوات الاتصال الأخرى بالشركة للحصول على الدعم المناسب.

سيمتد هذا الإجراء ليصل إلى قناة Apple Support على منصة يوتيوب أيضاً. كان من المعتاد أن تهتم ابل بالرد على الأسئلة والاستفسارات التي يطرحها العملاء أسفل كل فيديو تنشره الشركة.

ومع ذلك، سيتوقف الدعم على هذه القناة اعتبارًا من 1 أكتوبر. وليس ذلك فقط، بل قررت الشركة أيضاً التخلص من الدور مدفوع الثمن التي تقدمه الفرق المتخصصة عبر مجتمع ابل Apple Support.

مجتمع ابل كان عبارة عن منتدى عبر الإنترنت يضم العديد من الخبراء الذين لديهم دراية وخبرة كبيرة في منتجات الشركة لمساعدة المستخدمين والعملاء.

على كل حال، نعتقد أنه لا يوجد سبب للجدال في هذا القرار، ولكن هناك العديد من التساؤلات التي تطرح نفسها الآن على ألسنة المستخدمين.

لماذا قررت ابل إيقاف هذه القنوات الآن؟ وكيف تنوي الشركة دعم عملائها تقنياً عبر الإنترنت؟ يُقال أن الشركة منحت الموظفين الموكلين بالمهام السابقة إمكانية الانتقال إلى خدمات الدعم الفني عبر الهاتف.

هذا يعني أنك ستكون مُضطر على استخدام الهاتف والاتصال بالشركة بدلاً من كتابة شكواك أو استفسارك عبر الإنترنت للحصول على الدعم المناسب.