ظهور نتائج معالج Snapdragon 8 Gen 3 قبل الإطلاق المرتقب في أكتوبر!

تم رصد معالج Snapdragon 8 Gen 3 على منصة GeekBench مؤخراً بداخل هاتف جديد لشركة Nubia يعمل بنظام أندرويد 14 وذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت برقم طراز NX769J والذي من المفترض أن يكون رقم الطراز الخاص بهاتف RedMagic 9.

بالحديث عن النتائج، فلقد تمكن الهاتف من تسجيل 1596 نقطة في الاختبار أحادي النواة، بينما سجل 5977 نقطة في الاختبار متعدد النوى.

هذه النتائج أقل بكثير من النتائج التي تم رصدها في وقت سابق من الشهر الجاري مع هاتف جالكسي S24 بلس والذي تمكن من تسجيل 2233 نقطة في الاختبار المستند إلى أداء النواة الفردية، وما يصل إلى 6661 نقطة في الاختبار المستند إلى تعدد النوى.

بطبيعة الحال، النتائج الأولية للهاتف تكون مختلفة بشكل كبير عن النتائج النهائية. يظهر معالج Snapdragon 8 Gen 3 على المنصة بنواتين بسرعة تردد 2.27 جيجاهرتز وخمسة أنوية مُسجلة تردد سرعته 2.96 جيجاهرتز ونواة واحدة بسرعة تردد 3.19 جيجاهرتز.

هذا هو نفس التكوين المعماري الذي تم تسريبه سابقاً لمعالج Snapdragon 8 Gen 3 والذي يأتي على شكل 2 + 5 + 1 وهو التكوين الجديد للمعالج بدلاً من التكوين القديم 3 + 2 + 2 + 1 الذي رأيناه على معالج Snapdragon 8 Gen 2.

يبدو أن المعالج الجديد يعتمد على نواة واحدة رئيسية Cortex-X4 عالية الأداء وخمسة نوى Cortex-A720 متوسطة الأداء ونواتين Cortex-A520 عالية الكفاءة، جنباً إلى جنب مع وحدة معالجة رسومية طراز Adreno 750.

بحسب التسريبات، فإن وحدة المعالجة الرسومية ستحصل على تحسينات كبيرة في الأداء والكفاءة مقارنة بوحدة Adreno 740 الموجودة في المعالج السابق، حيث ستأتي وحدة Adreno 750 بذاكرة تخزين مؤقتة L3 Cache بسعة 10 ميجابايت، التي تعتبر أكبر من حجم ذاكرة التخزين المؤقتة على معالج Adreno 740 بفارق 2 ميجابايت.

من المتوقع أن تُعلن كوالكم عن معالج Snapdragon 8 Gen 3 خلال مؤتمر Tech Summit المُقرر إطلاقه في شهر أكتوبر القادم، وتحديدًا في الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر.

وبحسب الشائعات، فإن سلسلة شاومي 14 ستكون أول سلسلة سيتم إطلاقها في السوق بمعالج كوالكم الجديد، ثم تليها سلسلة Vivo X100 وسلسلة iQOO 12 وهاتف OnePlus 12 و Redmi K70 Pro والمزيد غير ذلك.