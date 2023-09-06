من الآن فصاعدا – شركة OnePlus لن تستخدم سوى معالجات كوالكم!

شائعة جديدة مثيرة للاهتمام من Digital Chat Station – مُسرب أخبار شهير على منصة Weibo الصينية – يدّعي فيها أن شركة OnePlus سوف تتوقف عن استخدام شرائح ميديا تيك على أيًا من هواتفها. بدلاً من ذلك، ستبدأ في الاعتماد على شرائح سناب دراجون من كوالكم فقط.

شركة OnePlus تعتمد على شرائح كوالكم فقط بداية من 2024

يبدو أن الشركة الصينية تتطلع لبدء التوقف عن استخدام معالجات شركة ميديا تيك على هواتفها، والاعتماد على شرائح سناب دراجون.

نعتقد أنه لا يُمكن الاعتراض على قرار مثل هذا بالنظر إلى أن شرائح كوالكم عادةً ما تكون هي الأفضل على مستوى جميع الأصعدة. وتحظى معالجات شركة كوالكم بتقدير أكبر من قِبل متابعي التكنولوجيا.

وفقاً للشائعة، فإن هاتف OnePlus 12 قادم بمعالج Snapdragon 8 Gen 3، وهو أمر متوقع جداً وتأكدنا منه من خلال التسريبات السابقة.

سيأتي أيضاً OnePlus 12R بمعالج Snapdragon 8 Gen 2. ومع ذلك، هذا الهاتف عادةً ما يكون حصري للسوق الهندي. وستستخدم الشركة مع كل من OnePlus Nord 4 و OnePlus Nord 5 معالج Snapdragon 7 Gen 3.

على كل حال، لم يكن ماضي شركة OnePlus حافلاً بالعديد من الإنجازات مع شركة ميديا تيك. وقلما ما تم استخدام شرائح ميديا تيك بداخل هواتف OnePlus. ولكن لا تزال هناك بعض الهواتف المميزة للعلامة التجارية التي تحوي بداخل أمعائها معالجات ميديا تيك، مثال على ذلك OnePlus Ace V2 و OnePlus Nord 3، بل وحتى أول حاسوب لوحي للشركة (OnePlus Pad) يحتوي على معالج من ميديا تيك.

بالرغم من كل ذلك، OnePlus لم تصرّح بأنها ستتوقف عن استخدام شرائح ميديا تيك على أجهزتها. وعلى الأرجح، لن نحصل من الشركة على هكذا تصريح. في بعض الحالات، تحاول بعض الشركات استغلال موقف مثل هذا وتكشف عن نيتها بشكل صريح أمام العلن، كنوع من الترويج وتأجيج حماس المحبين للعلامة التجارية.

ولكن من الممكن أن تمر الأمور مر الكرام. يبقى أن نرى كيف ستتصرف OnePlus تجاه هذا الموقف في الأيام القليلة القادمة. في الوقت الحالي، لا يسعنا إلا الانتظار لرؤية OnePlus Open – أول هاتف قابل للطي من الشركة الصينية، والذي تم تأجيله في اللحظات الأخيرة لأجل غير مُسمى.

أيضاً من الممكن أن يتم إطلاق OnePlus 11T هذا العام كنسخة عالمية مُعاد تسميتها من الهاتف الأصلي OnePlus Ace V2 المتوفر حصرياً في موطن الشركة فقط.