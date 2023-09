تحديث هام للشاشة الخارجية على هاتف جالكسي زد فليب 5

أصبحت سلسلة جالكسي زد فليب القابلة للطي أفضل كثيراً هذا العام بفضل شاشة الغطاء الخارجية الأكبر حجماً، والتي تُلقبها سامسونج باسم “النافذة المرنة” أو تقنياً “Flex Windows”.

تتيح لك شاشة الغطاء الثانوية التي يبلغ قطرها 3.4 إنش إنجاز العديد من المهام دون الحاجة إلى فتح الهاتف. في الواقع، يمكنك حتى ممارسة بعض الألعاب المُصغرة على هذه الشاشة. ومؤخراً، طرحت الشركة تحديث جديد لتطبيق الشاشة الدائمة Always On Display من أجل الشاشة الخارجية.

خاصية الشاشة الدائمة AoD أصبحت شائعة خلال السنوات الأخيرة على جميع الهواتف الذكية المُزودة بلوحات عرض OLED. إنها تلك الميزة التي لديها القدرة على عرض المزيد من المعلومات الأساسية على شاشة القفل بما في ذلك التاريخ والساعة والإشعارات. إنها ميزة رائعة في حالة انخفاض سعة الشحن لأنها ستساعدك في البقاء على اطلاع دائم ببعض الأمور الأساسية دون الحاجة إلى فتح قفل الشاشة.

توفر سامسونج خاصية الشاشة الدائمة على جميع أجهزة جالكسي الذكية والحواسيب اللوحية التي تحتوي على شاشات OLED، بينما يتيح تطبيق Always On Display تخصيص هذه الشاشة وفقاً لرغبة المستخدم.

طرحت سامسونج مؤخراً تحديث لتطبيق Always On Display على متجر Galaxy Store من أجل هاتف جالكسي زد فليب 5 والذي يجلب معه العديد من التغييرات الملحوظة.

بادئ ذي بدء، تمكنت سامسونج من إصلاح الخلل الرسومي في عرض الساعة على الشاشة الدائمة أثناء التجوال. في الماضي، كنت تضطر على إعادة تعيين تخصيصاتك يدوياً للحصول على أفضل نتائج ممكنة على شاشة الغطاء الثانوية. ولكن التحديث الأخير يحاول إصلاح هذا الأمر. وبالتالي، لن يتغير نمط الساعة الخاص بك مهما تجولت.

استطاعت سامسونج أيضاً إصلاح مشكلة استخدام الذاكرة أثناء تنفيذ بعض إجراءات الشاشة الدائمة على الشاشة الخارجية. لذلك، من المتوقع أن توفر الشاشة الخارجية نظام عرض أفضل وأكثر استقرارًا لخاصية الشاشة الدائمة وبحسب تفضيلات وتخصيصات المستخدم.

بالإضافة على تطبيق Always On Display، فلقد حصل تطبيق Good Look على تحديث جديد أيضاً، التطبيق الذي يعتبر بمثابة العمود الفقري لمجموعة مختلفة من تطبيقات وأدوات التخصيص على أجهزة جالكسي. في حين أن هذه هي حقيقة تطبيق Good Look، إلا أنه يفتح مجالاً واسعاً على جهاز جالكسي زد فليب 5 الذي يحتوي على شاشة غطاء إضافية. هذا التطبيق هو السبيل الوحيد لمساعدتك في تشغيل أي تطبيق على شاشة الغطاء المرنة.

يُمكنك الآن تنزيل تطبيق Always On Display وتطبيق Good Look في الإصدارات الأخيرة لهما عبر متجر Galaxy Store.