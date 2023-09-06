مؤتمر ابل القادم – ملخص لكل ما سيتم الإعلان عنه!

لقد أصبح الأمر رسمياً، وحصلنا على تأكيد من ابل بأن المؤتمر القادم سيُعقد يوم 12 سبتمبر القادم على خشبة مسرح ستيف جوبز في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا.

سيشهد الحدث الإعلان عن مجموعة رائعة من المنتجات التي كنا نترقبها على مدار الشهور الماضية. ولكن أكثر الأجهزة انتظاراً من بينها هي “بالتأكيد” سلسلة ايفون 15 – iPhone 15.

سلسلة ايفون 15 ستكون مختلفة هذه المرة، وستحصل على العديد من الترقيات مقارنة بسلسلة ايفون 14. من الإطارات التيتانيوم إلى الحواف الأكثر نحافة حول الشاشة إلى منفذ USB-C إلى شرائح المعالجة الداخلية الأكثر قوة والمزيد غير ذلك.

ولكن بالتأكيد سيكون هناك بعض المنتجات الأخرى المثيرة للاهتمام. فإذا كنت تراقب التقارير عن كثب خلال الآونة الماضية، فأنت بالتأكيد على دراية كافية بمعظم هذه المنتجات. ولكن لمن فاته الأمر، قررنا أن ننشئ هذا التقرير والذي يتضمن ملخص سريع لكل ما سيتم الإعلان عنه يوم 12 سبتمبر القادم.

كل ما سيتم الإعلان عنه خلال مؤتمر ابل القادم

إحدى أبرز التغييرات التي ستشهدها طُرز الايفون الأرخص ثمناً هي حصولها على فتحة الجزيرة الديناميكية التي كانت إحدى أبرز مميزات سلسلة ايفون 14 برو الحصرية. أيضاً ستأتي جميع هواتف السلسلة بمنفذ USB-C لأول مرة.

ولكن ايفون 15 لن يكون وحيداً، وإنما نتوقع أن يشهد حدث Wonderlust الإعلان عن الجيل الجديد من ساعة ابل وتش فضلاً عن توافر علبة شحن جديدة لسماعة ايربودز بمنفذ USB-C.

ايفون 15 وايفون 15 بلس

بحسب جميع التسريبات وتقارير المُحللين المُطلعين على أخبار الصناعة الخاصة بشركة ابل، فإن طرازي ايفون 15 وايفون 15 بلس سيحتويان على منفذ شحن USB-C والجزيرة الديناميكية.

هذا يعني أن الطُرز الأساسية ستكون مشابهة إلى حد كبير من الطُرز الرائدة من حيث المظهر والشكل الخارجي. أيضاً سيأتي كليهما بسعة بطارية أكبر بنسبة تتراوح من 12% حتى 15%. لقد تطرقنا إلى سعة البطارية على هواتف ايفون 15 بالتفصيل من خلال تقرير منفصل.

ستستخدم ابل معالج A16 Bionic على كلا الطرازي، والذي تم استخدامه مع سلسلة ايفون 14 برو. والذي يضمن توفير تجربة استخدام مُحسنة على كلا الهاتفين.

ايفون 15 برو وايفون 15 برو ماكس

أما بالنسبة لسلسلة ايفون 15 برو، فهناك المزيد من الترقيات التي ستكون من نصيبهما. بالتأكيد سيأتي كلاهما بمنفذ USB-C ومعالج A17 Bionic المستند إلى دقة تصنيع 3 نانوميتر بواسطة شركة TSMC وسعة بطارية أكبر.

بفضل سعة البطارية الأكبر والمعالج الأحدث، من المتوقع أن تقدم سلسلة ايفون 15 برو عمر بطارية أفضل كثيراً مقارنة بسلسلة ايفون 14 برو.

أيضاً قررت ابل استخدام التيتانيوم بدلاً من الفولاذ المقاوم للصدأ على كلا الهاتفين. يتم استخدام معدن التيتانيوم في العديد من الصناعات المتطورة بما في ذلك صناعة الطيارات وسفن الفضاء بفضل سماته الإيجابية. بجانب كونه أخف وزناً وأكثر أناقة فإنه يمتاز ببنية أكثر متانة ومقاومة أعلى ضد التآكل ودرجة حرارة منخفضة.

يُقال أيضاً أن ابل قررت استبدال زر التنبيه بزر الإجراء القابل للتخصيص والذي يُطلق عليه اسم Action Button والذي من المفترض أن يمنح المستخدمين سهولة الوصول السريع إلى العديد من المهام وإنجازها بشكل أفضل وبدون الحاجة إلى إلغاء قفل الهاتف.

أيضاً سيمتاز هاتف ايفون 15 برو ماكس بميزة ستجعله أكثر الهواتف شهرة في تاريخ ابل وهي عدسة المنظار الجديدة. والتي ربما تكون هي السبب في تأجيل وصول الهاتف إلى المتاجر عدة أسابيع إضافية.

ساعة ابل وتش الجيل التاسع

وفقاً للتسريبات السابقة، فمن المتوقع أن تأتي ساعة ابل وتش الجيل التاسع خلال مؤتمر ابل القادم بأحد أهم الترقيات التي تمس الحاجة إليها منذ ساعة ابل وتش الجيل السادس. نحن نتحدث عن شريحة S9 المستندة على بنية معالج A15 Bionic.

بفضل كفاءة الطاقة الأعلى لشريحة المعالجة، ستضمن ساعة ابل وتش الجيل التاسع عمر بطارية أطول، ناهيك عن أداء الحوسبة الأكثر قوة والجودة الرسومية الأفضل.

لا نتوقع أن يحصل تصميم الساعة على أي ترقيات ملحوظة. ومع ذلك، يُقال أنه سيكون هناك بعض الألوان الجديدة، من بينها اللون الوردي.

ساعة ابل وتش ألترا الجيل الثاني

مما لا شك فيه ستحصل ساعة ابل وتش ألترا 2 على بعض التحسينات المثيرة للإعجاب. إنها بالفعل ليست الساعة المناسبة للمستخدمين العاديين، وإنما هي تستهدف فئة محددة من الأشخاص الرياضيين المُحبين للرياضات القاسية مثل تسلق الجبال والسباحة على أعماق المحيطات ومحبي المغامرات.

على الرغم من أن التسريبات التي تحيط بالساعة لا تزال نادرة جداً، ولكننا نتوقع أن يتم تحسين جودة تصنيع الساعة واستخدام طلاء من التيتانيوم وستعمل أيضاً بواسطة شريحة S9.

علبة شحن لسماعة ايربودز بمنفذ USB-C

تتطلع ابل لاستخدام منفذ USB-C على جميع هواتف ايفون 15 – إنه قرار حتمي مفروض من الاتحاد الأوروبي – ولكن لجعل تجربة الاستخدام الخاصة بالمستخدمين أكثر ملائمة، فمن المُرجح أن تقدم ابل علبة شحن جديدة لسمعة ايربودز بمنفذ USB-C. ولكن للأسف لا نعلم حتى الآن ما هو طراز السماعة التي ستكون علبة الشحن الجديدة من نصيبه.

كابل Thunderbolt لنقل البيانات بسرعة أعلى

بحسب التسريبات، يُقال أن طُرز ايفون 15 الأساسية ستكون داعمة لمعيار USB 2.0 من خلال منفذ USB-C. هذا يعني أنها لن تتمتع بالطاقة الكاملة لسرعة نقل البيانات التي يقدمها منفذ Type-C.

أما بالنسبة لسلسلة ايفون 15 برو فسوف تتمتع بمعيار USB 3.2 بمعدل نقل بيانات قد يصل إلى 20 أو حتى 40 جيجابايت في الثانية. لذلك، على غرار تشكيلة ماك بوك اير، قد تُطلق ابل كابلات ثاندربولت “Thunderbolt” مُخصصة على هيئة مُضفرة ومتطابقة الألوان مع كلً من طرازي برو.