سامسونج تسعى للإعلان عن نظارة الواقع الممتد الخاصة بها قريباً!

لقد بدأ رئيس أعمال قسم الهواتف الذكية في شركة سامسونج، TM Roh، في الترويج لنظارة الواقع الممتد XR الخاصة بالشركة عن طريق بعض المنشورات التشويقية على حسابه الشخصية على موقع X.

قال Roh أن الإعلان لم يعد بعيداً المنال الآن. ومع ذلك، يبدو أن الشركة الكورية لم تضع جدول زمني محدد للإعلان عن النظارة الجديدة حتى الآن.

نظارة الواقع الممتد من سامسونج قادمة قريباً

على الرغم من أن سامسونج لم تضع إطاراً زمنياً محدداً للكشف عن نظارة الواقع الممتد، ولكن إذا عدنا قليلاً بالزمن إلى الوراء، فسوف نتذكر أنه أثناء حدث الإعلان عن سلسلة جالكسي S23 في فبراير الماضي صرحت الشركة أنها بدأت بالتعاون مع كوالكم لبناء تجربة XR جديدة وفريدة من نوعها.

منذ ذلك الحين، لم نسمع أي شيء جديد عن هذه النظارة. ثم تم التلميح للمشروع مرة أخرى خلال مؤتمر Google I/O في مايو الماضي وهذا هو كل شيء.

الآن، ظهرت شائعات جديدة تزعم بأن الشركة تسير على المسار الصحيح من أجل الكشف عن نظارة الواقع الممتد المرحلة المقبلة.

يُقال أن سامسونج تُحضّر للكشف عن نظارة XR في فبراير من عام 2024 وهذا الموعد يتزامن مع نفس موعد الكشف عن سلسلة جالكسي S24.

يبدو أن إطلاق ابل لنظارة Vision Pro في يونيو الماضي والتي من المتوقع أن تصل في مطلع عام 2024 كانت دافعاً قوياً لسامسونج من أجل التسريع في عملية تطوير النظارة الخاصة بها.

من الواضح أن الشركة كانت تتكاسل في تطوير نظارتها، ولكن أدى الإعلان عن نظارة Vision Pro إلى عودتها مرة أخرى إلى مشروعها الخاص لتبدأ في إجراء التغييرات وتحديد التصميم النهائي والمواصفات الفنية اللازمة لنظارتها.

قد تؤدي هذه التغييرات إلى تأجيل مشروع الإطلاق عدة أشهر إضافية. مما يعني أنه من المتوقع ألا نرى نظارة سامسونج للواقع الممتد إلا في النصف الثاني من عام 2024.

الغريب في الأمر أن سامسونج تجاهلت تماماً الحديث عن مشروع النظارة خلال حدث Galaxy Unpacked السابق الذي كان حافلاً بالعديد من الأجهزة الحديثة. ولكن تصريح Roh يشير إلى أننا نقترب تدريجياً من رؤية نظارة Samsung XR على أرض الواقع.