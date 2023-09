«شاومي» تتصدر قائمة أقوى 10 هواتف في 2023

كشفت شركة “أنتو تو” المتخصصة في قياس أداء الهواتف الذكية، عن قائمة أقوى 10 هواتف في الوقت الحالي، وشهدت هذه القائمة تفوقًا لافتًا لشركة “شاومي” الصينية.

حافظ هاتف “ريد مي ماجيك 8 برو +” على مكانته كواحد من أقوى 10 هواتف على الإطلاق من حيث الأداء، حيث حصل على المركز الأول بإجمالي 1,632,859 نقطة. ويرجع هذا الإنجاز إلى المعالج القوي “سناب دراجون 8 جين 2″، وذاكرة الوصول العشوائي (الرام) سعة 12 جيجابايت، ومساحة التخزين الداخلية الكبيرة 512 جيجابايت.

أما المركز الثاني، فذهب إلى هاتف “أسوس روج فون7″، الذي حصل على إجمالي 1.595673 نقطة، ويتميز هذا الهاتف بتصميمه الأنيق وأداءه القوي، وتوفره بسعر يزيد قليلا عن 1,000 يورو.

وتمكنت “شاومي” من وضع اثنين من هواتفها في المراكز الثلاثة الأولى، حيث حصل هاتف “اكساومي 13” على المركز الثالث بإجمالي 1,552,781 نقطة، ويعزى هذا الأداء الرائع للهاتف إلى معالج “سناب دراجون 8 جين 2″، وذاكرة الوصول العشوائي بسعة 12 جيجابايت، بالإضافة إلى نظام تبريد فعّال، يمكن العثور على هذا الهاتف بسعر حوالي 736 يورو.

وجاء هاتف “سامسونج جلاكسي اس 23 +” في المركز الرابع، متفوقًا على هاتف “اكساومي 13 برو”، الذي حل في المركز الخامس، ويأتي كلا الهاتفين بمعالج “سناب دراجون 8 جين 2”.

أما المركز السادس، فذهب إلى هاتف “سامسونج جلاكسي اس 23 ألترا”، الذي يتميز بشاشة كبيرة وكاميرات رائعة.

وفي المركزين السابع والثامن، جاءا هاتفا “سامسونج حلاكسي زيد فلود5 ” و “سامسونج جلاكسي اس 23”.

وفي المركزين التاسع والعاشر، جاءا هاتفا “ون بلاس 11” و “ليجون واي 70″، اللذان يتميزان بمعالج “سناب دراجون 8 جين 1 +”.

