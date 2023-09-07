قد يتأخر وصول ايفون 15 برو ماكس عدة أسابيع – والسبب Sony

خلال اليومين الماضيين انتشرت شائعات تأخير وصول ايفون 15 برو ماكس في جميع أنحاء الإنترنت. هناك بالفعل العديد من التقارير الموثوقة التي تناولت هذه الشائعة.

في الواقع، لقد كنا متذبذبين قليلاً قبل أن نخبركم بهذه الحقيقة، ولكن يبدو أنه لا مفر منها. لقد تم التأكيد على هذا الخبر بواسطة أحد المحللين الموثوقين والذي كشف عن الإطار الزمني المحتمل لوصول الهاتف في وقت متأخر عن أشقائه.

سبب تأخير وصول ايفون 15 برو ماكس

بحسب المنشور، سيتأخر وصول هاتف ايفون 15 برو ماكس بسبب مشكلة تتعلق بالإنتاج الخاص بشركة Sony. فكما تعلمون، Sony هي الشركة المسؤولة عن توريد ابل بمستشعرات الكاميرا الخاصة بهاتف ايفون 15 برو ماكس.

قبل أن يتم رصد هذا التقرير، لم نكن نعلم ما هي المدة التي سننتظرها حتى يصبح الهاتف متاحاً للشراء. ولكن يقول المُحلل أنه سيتأخر لمدة 4 أسابيع، أي شهر تقريباً.

للتذكير، سيتم الإعلان عن سلسلة ايفون 15 خلال مؤتمر ابل القادم Apple Wonderlust يوم 12 سبتمبر، ولقد حصلنا على تأكيد رسمي من ابل بذلك.

من المتوقع أن يتم الإعلان عن هاتف ايفون 15 برو ماكس خلال الحدث، ولكنه لن يصبح متاحاً في نفس وقت توافر أشقائه الآخرين.

ابل لم تؤكد حتى الآن متى سيتوافر أي طراز من طُرز ايفون 15. ولكن جميع التسريبات السابقة تشير إلى إنها ستكون متاحة للطلب المُسبق يوم 15 سبتمبر، على أن تكون متاحة للشراء يوم 22 سبتمبر.

ومع ذلك، سيتخلف iPhone 15 Pro Max عن الحفلة، مما يعني أنه قد لا يكون متاحاً للشراء إلا في الربع الأخير من شهر أكتوبر.

بالتأكيد ستظل قادراً على طلب الجهاز مُسبقاً مبكراً عن هذا الموعد، ولكنك لن تحصل عليه يوم 22 سبتمبر مثلما هو الحال طُرز ايفون 15 الأخرى.

سيتم تمييز طُرز “برو” بإطارات تيتانيوم هذه المرة، والتي ستجعل الهواتف أكثر نحافة وأخف وزناً وأكثر صلابة، بالإضافة إلى زر الإجراء القابل للتخصيص بديلاً عن زر التنبيه.

ولكن الهاتف الوحيد الذي سيمتاز بكاميرا منظار هو ايفون 15 برو ماكس، وغني عن القول، ستجعله أكثر الهواتف شهرة في تاريخ ابل.

فيما عدا ذلك، ستكون هناك العديد من القواسم المشتركة بين جميع طُرز السلسلة، حيث ستأتي جميعها بالجزيرة الديناميكية ومنفذ USB-C.