الأطباء في موسكو يعيدون لرجل يده المبتورة

روسيا – أجرى الأطباء في مستشفى “جادكيفيتش” في موسكو عمليات جراحية معقدة تمكنوا من خلالها من إعادة وصل يد رجل بعد أن بترت وانفصلت عن جسمه لساعات.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن مواطنا روسيا يبلغ من العمر 35 سنة كان يعمل على بناء منزل له بمفرده، وأثناء العمل لم يراع معايير السلامة ووضع يده اليمنى بالخطأ في آلة لخلط الإسمنت ما تسبب ببترها.

حاول الرجل ألا يفقد وعيه من صدمة الألم، وتمكن من الوصول إلى الهاتف واتصل بالإسعاف، ولحسن الحظ وصل الأطباء بسرعة وعثروا على يده المقطوعة داخل الإسمنت ونقل الرجل إلى المستشفى بشكل عاجل.

وخلال عمليات معقدة استمرت لأكثر من 8 ساعات تمكن الجراحون في مستشفى “جادكيفيتش” في موسكو من معالجة جراح الرجل وإزالة الأنسجة الملوثة وغير القابلة للحياة مع شظايا العظام الصغيرة، وتمكنوا من ربط عظام يده ببعضها من جديد بقضبان معدنية، والأهم من ذلك هو أنهم تمكنوا من إعادة ربط الشرايين والأوردة في اليد ليتدفق فيها الدم من جديد.

ولحسن الحظ اجتاز الرجل مرحلة ما بعد الجراحة دون مضاعفات خطيرة، وتمت إزالة القطب من جروحه، ويخضع حاليا لمرحلة إعادة التأهيل ليتمكن من استخدام يده من جديد.

المصدر: Mash