هاتف سامسونج جالكسي S24 سيكون خيبة أمل للمحبين للعلامة التجارية!

بعد أن تم شحن سلسلة جالكسي S23 بمعالج سناب دراجون على مستوى العالم، ستعود سامسونج مرة أخرى إلى استراتيجيتها المعتادة للرقائق المزدوجة على سلسلة جالكسي S24.

بحسب التسريبات المُبكرة، سيتم بيع السلسلة في بعض الأسواق بمعالج Exynos 2400، بينما ستصل إلى الصين والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بمعالج Snapdragon 8 Gen 3. ولكن يُستثنى من ذلك طراز “ألترا” الرائد الذي يستخدم معالج Snapdragon 8 Gen 3 في جميع أنحاء العالم.

أما إذا كنت تخطط لشراء أيًا من الطرازين الآخرين وتعيش في منطقة الشرق الأوسط، فسوف تحصل على نموذج Exynos 2400. ولسوء الحظ، لدينا أخبار غير سارة.

بحسب منشور Tech_Reve على موقع X (تويتر سابقاً) فإن معالج Exynos 2400 يتخلف عن نظيره بفارق كبير، ليس فقط في أداء وحدة المعالجة المركزية، ولكن أيضاً على صعيد المعالجة الرسومية.

قد يكون الأداء المستند على تعدد النوى متطابق بين كلا المعالجين، ولكن يتفوق معالج Snapdragon 8 Gen 3 في أداء النواة الفردية بشكل ملحوظ.

على الرغم من مساعي سامسونج تجاه رقائقها الخاصة وتحسين عملية التصنيع وإنفاق المزيد من الأموال وبذل المزيد من الجهد، إلا أن المُسرب ألمح إلى مشاكل في عملية التصنيع وتقنية تصميم الرقاقة التي لا تزال السبب وراء تخلفها عن معالج المنافس.

يعتمد معالج Snapdragon 8 Gen 3 على عملية تصنيع 4nm N4P والتي تم تصميمها بواسطة شركة TSMC. بينما يعتمد معالج Exynos 2400 على عملية تصنيع +4nm 4LPP والتي تم تصميمها داخلياً بواسطة سامسونج.

يُقال أن كلا عمليتي التصنيع لهما استهلاك مماثل في الطاقة، على الرغم من أن عملية التصنيع الأولى أقل قليلاً في أداء وحدة المعالجة المركزية.

الأمر الآخر هو أن وحدة المعالجة الرسومية بداخل معالج Exynos 2400 تستهلك مقدار طاقة أكبر من تلك الموجودة بداخل معالج Snapdragon 8 Gen 3.

أضف على ذلك أن مستوى استقرار الأداء لمعالج كوالكم وصلت نسبته إلى 95%، بينما لم يتخطى استقرار أداء معالج Exynos 2400 نسبة 90%.

باختصار شديد، يبدو أن سامسونج لم تنجح بعد في إصلاح المشاكل الداخلية بشرائح إكسينوس الخاصة بها. لطالما كان أداء إكسينوس بها أقل من نظيره، فضلاً عن استهلاكه الأعلى في الطاقة وارتفاع حرارته. ويبدو أن هذه السيناريوهات ستتكرر مرة أخرى مع معالج Exynos 2400.

والآن إذا كنت تستعد لاقتناء هاتف سامسونج جالكسي S24، فهل أنت راضِ عن استراتيجية سامسونج في استخدام الرقائق المزدوجة على هواتفها الرئيسية؟ نتطلع لسماع رأيك في التعليقات.