ما نعرفه عن هاتف iPhone SE 4 إلى الآن!

لقد كانت هناك العديد من التسريبات حول هاتف iPhone SE 4 خلال الآونة الماضية في جميع أنحاء الإنترنت. معظم هذه التسريبات متضاربة مع بعضها البعض.

فمثلاً تزعم بعض الشائعات أن الهاتف لن يصل من الأساس، بينما تدّعي بعضها أنه قد يكون مُجرد جهاز مرجعي لأغراض الاختبار وأن ابل ليس لديها نيه لإطلاقه في السوق.

اليوم لدينا تسريب جديد يزعم بوصول الهاتف بمنفذ USB-C وزر الإجراء القابل للتخصيص Action Button وتصميم مماثل لهاتف ايفون 14.

هذا التسريب الأخير مصدره موقع MacRumors نقلاً عن المُسرب العروف Unknownz21. يقول المُسرب أن هاتف iPhone SE 4 سيمتاز بتصميم مماثل لهاتف iPhone 14.

في الواقع، نحن كنا نتوقع هذا الأمر بالفعل بالنظر إلى أن التسريبات السابقة ذكرت نفس الشيء مرارًا وتكرارًا. لذا، من المتوقع أن يأتي الهاتف بتصميم مشابه لهاتف ايفون 14 تقريباً، الأمر الذي سيلاقي إعجاباً كبيراً من مستخدمي ابل محدودي الميزانية.

ولكن لماذا نقول كلمة “تقريباً“؟ هذا لأن هاتف iPhone SE 4 سيشتمل على منفذ USB-C وزر الإجراء Action Button. وهذه الأشياء ليست موجودة في هاتف ايفون 14، بينما ستكون موجودة في هواتف ايفون 15 برو.

على الرغم من أن جميع هواتف iPhone 15 ستأتي بمنفذ USB-C، ولكن زر Action Button سيكون حصرياً لطُرز Pro فقط.

بالتأكيد زر الإجراء القابل للتخصيص سيحل محل زر التنبيه. بينما يأتي منفذ USB-C ليحل محل منفذ Lightning. لقد فرض الاتحاد الأوربي على شركة ابل ضرورة استخدام منفذ USB-C في جميع هواتف ايفون التي سيتم إطلاقها في أوروبا. ومن المفترض أن تمتثل ابل للوائح الجديدة اعتبارًا من العام القادم.

أما بالعودة إلى هاتف iPhone SE 4، يُقال أنه سيحتوي على كاميرا واحدة فقط على جانبه الخلفي. هذه إحدى استراتيجيات ابل في التمييز بين هاتفها الاقتصادي وهواتفها الرائدة من السلسلة الرئيسية.

سيشتمل الهاتف على شاشة قياس 6.1 إنش، مما يعني أنه سيمتاز بنفس حجم شاشة طراز ايفون 14. وسيحتوي على مودم 5G من تصنيع شركة ابل، والذي لا يزال قيد التطوير. هناك شائعات زعمت بأن الشركة تواجه بعض العقبات في تصنيع هذا المودم مما قد يضطرها إلى تأجيل إطلاق الهاتف فترة أطول.

بسبب مودم 5G تحديداً، من المتوقع أن يتأخر هاتف iPhone SE 4 أطول من المعتاد. لذلك، نحن لا نتوقع رؤيته قبل عام 2025 على أقل تقدير.