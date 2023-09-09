سلسلة جالكسي نوت 10 لن تتلقى أي تحديث آخر بعد الآن

لقد أنهت سامسونج الدعم البرمجي بشكل رسمي لسلسلة جالكسي نوت 10. لن تقوم الشركة بطرح أي تحديثات جديدة لكل من جالكسي نوت 10 وجالكسي نوت 10 بلس بعد الآن – على الأقل هذا ما يبدو عليه الأمر.

من المتوقع ألا يحصل ثنائي السلسلة حتى على التحديث الأمني الخاص بشهر سبتمبر. للتذكير، سامسونج لم تدفع تحديث أمان شهر سبتمبر لأي جهاز جالكسي حتى الآن.

لقد تم إطلاق سلسلة جالكسي نوت 10 في شهر أغسطس من عام 2019 – لقد مرت السنوات سريعاً – ومن الطبيعي أن تتوقف سامسونج عن دعمها بعد الآن.

بحلول شهر أغسطس 2023 يكون كلا الهاتفين أكملا 4 سنوات في السوق. على مدار السنوات الماضية، كانت تتلقى السلسلة التحديثات اللازمة بشكل منتظم. ولقد حصلا كليهما على ثلاث تحديثات أندرويد رئيسية.

تم إطلاق السلسلة بنظام أندرويد 9 ثم حصلا على أندرويد 10 في عام 2020 وحتى أن تلقيا نظام أندرويد 12 في عام 2022.

بهذا الشكل، يكون كلا الهاتفين حصلا على ثلاث تحديثات أندرويد رئيسية وأربعة سنوات من التحديثات الأمنية. لسوء الحظ، وصلا كليهما إلى الحد الأقصى من الدعم البرمجي الذي تلتزم به سامسونج ضمن سياستها.

ولهذا السبب، قامت سامسونج بإسقاط الدعم عنهما وأزلتهما من قائمة التحديث على صفحاتها الرسمية. إذا كنت تريد الاطلاع على قائمة التحديث الرسمية من سامسونج فيمكنك زيارة صفحة Security Updates على موقع سامسونج.

ومع ذلك، لا يزال أمامك فرصة للتحضير من أجل شراء هاتف جديد خلال المرحلة المقبلة إذ من المتوقع أن تستمر سامسونج في طرح تحديث أو تحديثين إضافيين من التحديثات الأمنية لكلا الهاتفين إذا كان الأمر يستدعي ذلك.

هذه ليست المرة الأولى التي تفعل فيها سامسونج شيئاً مماثلاً. لقد رأينا سامسونج تقوم بطرح تحديثات ضرورية لإصلاح أخطاء حرجة في بعض الهواتف التي وصلت بالفعل إلى نهاية عمرها الافتراضي. ولكن لا تأخذ كلامي هذا على محمل الثقة. فلا يوجد ضمان أكيد على أن سامسونج قد تطرح تحديثات جديدة من أجل هواتف نوت لعام 2019.

فإذا كنت ما زلت تمتلك أيًا من هواتف Note 10، فقد حان وقت الترقية إلى هاتف جديد، ليس من أجل الحصول على إصدارات أندرويد جديدة، ولكن من أجل الحصول على التحديثات الأمنية الضرورية.

إذا لم تكن ميزانيتك متاحة في الوقت الحالي، فلا داعِ للقلق. فقط حاول الاعتماد على المصادر الموثوقة في تحميل تطبيقاتك وعدم النقر على روابط خارجية مجهولة المصدر، واستخدام مكافح فيروسات موثوق.