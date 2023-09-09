أكثر من 44% من مستخدمي الأندرويد ينوون الرحيل – هل أنت منهم؟

لم نكن نتوقع أن تكون سلسلة ايفون 15 ترقية كبيرة هذا العام، سواء من حيث التصميم أو الميزات. ولكن ابل نجحت في فعل كلا الأمرين معاً. أبرز ميزة جديدة في سلسلة ايفون 15 ستكون منفذ USB-C.

هذا دفع بعض المواقع إلى إجراء استطلاعات للرأي لمعرفة ما إذا كان هذا التغيير سيلعب دوراً في تغيير ميول بعض مستخدمي الأندرويد أو يجعل مالكي الايفون القدامى مهتمين بالترقية إلى ايفون 15.

أنشأ موقع SellCell استطلاعاً للرأي لمعرفة ما إذا كان مستخدمي الأندرويد يميلون للتبديل إلى ايفون 15، ويبدو أن هناك عددًا كبيراً منهم يخططون بالفعل للرحيل.

في حين أن الاستطلاع كان مقتصراً على حصد 1000 نتيجة فقط من الآراء – وهي عينة صغيرة جداً مقارنة بالأرقام الفعلية على أرض الواقع – إلا أنه اتضح أن هناك أكثر من 60% من مستخدمي ايفون القدامى الذين لا يمانعون في الترقية إلى ايفون 15 خاصة بفضل منفذ USB-C لأنه سيساعدهم على استخدام كابل واحد في شحن جميع أجهزتهم.

أما بالنسبة لمستخدمي الأندرويد، فتبين أن هناك أكثر من 40% “وتحديداً 44%” منهم يشعرون بانجذاب تجاه ايفون 15 هذا العام بفضل العدد الكبير من الترقيات التي حصلت عليها هواتف ابل هذا العام.

35% من مستخدمي الأندرويد يرغبون في التبديل إلى ايفون 15 فقط لأنهم سيكونوا قادرين على شحن الهاتف بواسطة أجهزة الشحن الخارجية الغير تابعة لشركة ابل.

ولكن لا يزال هناك العديد من الأشخاص الذين شملهم استطلاع الرأي الغير مهتمين بهواتف ايفون 15 ويبدو أنهم لا يشعرون بالرغبة في التبديل إلى أي نظام آخر بخلاف أندرويد.

بالتأكيد، أندرويد نظام تشغيل رائع، ويمنح المستخدمين نظام بيئي متكامل – سواء كان هذا النظام يشتمل على تطبيقات وخدمات جوجل أو النظام البيئي المميز لشركة سامسونج.

لذلك، يبدو أن 66% من مستخدمي الأندرويد غير قادرين على تقبل فكرة الانتقال إلى نظام بيئي جديد لأي شركة أخرى، خاصة وأنهم سيكونون مُضطرين على شراء تطبيقاتهم من جديد.

ومع ذلك، إن الرقم الضخم لمستخدمي ايفون القدامى الذين يرغبون في الترقية إلى ايفون 15 فقط بسبب منفذ USB-C يبدو مثيراً للاهتمام. فعلى الرغم من إنهم سيكونون في حاجة إلى شراء كابلات شحن جديدة، وربما وحدات شحن جديدة أيضاً، إلا إنهم لا يمانعون في الترقية إلى الإصدار الجديد هذا العام