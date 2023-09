المياه المفلترة قد تفتقد لأهم المعادن فتضرّك بدل نفعك

المياه المفلترة هي المياه التي يتم تنقيتها من الشوائب والملوثات المختلفة باستخدام جهاز فلترة، تتوفر فلاتر المياه بأنواع مختلفة، تختلف حسب نوع الملوثات التي يتم تنقيتها.

حيث تتمثل أهم فوائد المياه المفلترة في التالي:

إزالة الشوائب والملوثات: تزيل فلاتر المياه الشوائب والملوثات المختلفة من الماء، مثل الطحالب، والبكتيريا، والفيروسات، والكلور، والأملاح، والرواسب المعدنية، وغيرها.

تحسين الطعم والرائحة: تحسن فلاتر المياه من طعم ورائحة الماء، مما يجعله أكثر سهولة في الشرب.

جعل الماء أكثر أمانًا للشرب: تجعل فلاتر المياه الماء أكثر أمانًا للشرب، حيث تزيل الملوثات التي يمكن أن تضر بالصحة.

وعلى الرغم من فوائد المياه المفلترة، إلا أن هناك بعض الأضرار المحتملة لها، مثل:

فقدان بعض المعادن: قد تزيل فلاتر المياه بعض المعادن الأساسية من الماء، مثل المغنيسيوم والكالسيوم.

زيادة تكلفة المياه: قد تكون فلاتر المياه مكلفة نسبيًا، بالإضافة إلى تكاليف صيانة الفلتر وشراء المرشحات الجديدة.

انخفاض ضغط المياه: قد يؤدي استخدام الفلتر إلى انخفاض ضغط المياه، خاصةً في حالة استخدام فلتر قديم أو غير محكم.

رأي الخبراء والمختصين حول المياه المفلترة:

يرى الخبراء والمختصون أن المياه المفلترة هي خيار صحي وآمن للشرب، طالما تم استخدام فلتر مناسب وصيانة الفلتر بشكل صحيح، وينصحون باستخدام فلاتر المياه التي تزيل الشوائب والملوثات الضارة فقط، مع الحفاظ على المعادن الأساسية التي يحتاجها الجسم.

وهذه بعض النصائح حول استخدام المياه المفلترة:

اختر فلترًا مناسبًا لاحتياجاتك: هناك أنواع مختلفة من فلاتر المياه، لذا اختر الفلتر المناسب لنوع الملوثات التي ترغب في إزالتها من الماء.

اقرأ تعليمات استخدام الفلتر بعناية: اتبع تعليمات استخدام الفلتر بعناية، خاصةً فيما يتعلق بصيانة الفلتر واستبدال المرشحات.

حافظ على نظافة الفلتر: نظف الفلتر بانتظام وفقًا لتعليمات الاستخدام، لتجنب تراكم الشوائب على الفلتر وتقليل كفاءته.

خزن المياه المفلترة في حاوية نظيفة: احفظ المياه المفلترة في حاوية نظيفة ومحكمة الإغلاق لمنع التلوث.

