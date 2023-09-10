سيتم الإعلان عن سلسلة Xiaomi 13T يوم 26 سبتمبر القادم

حصلنا الآن على تأكيد رسمي من شركة شاومي بأن الإعلان عن سلسلة Xiaomi 13T الرائدة سيكون يوم 26 سبتمبر القادم. بالمناسبة، سيكون هذا الإطلاق عالمياً، وسيُعقد حدث الإعلان في العاصمة الألمانية، برلين.

إطلاق سلسلة Xiaomi 13T يوم 26 سبتمبر

أكد المدير التنفيذي لشركة شاومي، لي جون، على حسابة الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي بأن السلسلة الجديدة ستكون مدعومة ببصريات شركة لايكا Leica. نعتقد أن هذا ليس أمراً مفاجئاً بالنسبة لنا، ولكن من الجيد أن نحصل على تأكيد رسمي في جميع الأحوال.

سيتم إطلاق الحدث تحت شعار “Masterpiece in sight” والذي يعني بالعربية “تحفة في الأفق” وسيبدأ الحدث في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت وسط أوروبا والواحدة ظهراً بتوقيت جرينتش.

لم تعد مواصفات سلسلة Xiaomi 13T سراً بالنسبة لنا. فلقد تمكنا من رصد مجموعة من الصور الحية للهواتف خلال الفترة الماضية، فضلاً عن تسريب المواصفات المستندة إلى الشائعات.

في الواقع، لقد كان هناك مقطع فيديو مدته 18 دقيقة على موقع يوتيوب منذ عدة أيام والذي لا يستعرض تصميم هاتف Xiaomi 13T من جميع الجوانب فحسب، بل يلقي الضوء أيضاً على واجهة المستخدم والسوفتوير الخاص بالهاتف.

ومع ذلك، من المؤكد أن طراز “برو” سيكون درة تاج الشركة خلال الحدث، والذي من المتوقع أن يتم تجهيزه بمعالج ميديا تيك الرائد Dimensity 9200 Plus.

سيتم شحن الهاتف بذاكرة عشوائية بسعة 16 جيجابايت رام من النوع LPDDR5X وذاكرة تخزين داخلية بسعة قد تصل إلى 1 تيرابايت.

سيمتاز الهاتف بلوحة عرض LTPO AMOLED قياس 6.67 إنش بمعدل تحديث 144Hz وبطارية 5000 مللي أمبير في الساعة داعمة للشحن السلكي السريع بقوة 120 وات.

بالنسبة للتقنيات البصرية فسوف يعتمد الهاتف على مستشعر كاميرا رئيسي بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل وعدسة مقربة بدقة 50 ميجابكسل.

أما بالنسبة للبديل الأرخص ثمناً فسوف يأتي مع معالج Dimensity 8200 SoC – أيضاً من شركة ميديا تيك – مع ذاكرة عشوائية بسعة تصل إلى 12 جيجابايت LPDDR5.

قد يستخدم الهاتف نفس الشاشة الموجودة على شقيقه الرائد. وفي حين أنه قد يأتي بنفس سعة الشحن إلا أنه سيدعم الشحن بقوة 67 وات فقط.