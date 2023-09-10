تسريبات الساعات الأخيرة – لا وجود للقب ألترا بهواتف ايفون 15

سيأتي الطراز الرائد في تشكيلة ايفون 15 باسم ايفون 15 برو ماكس، مما يعني أنه لا وجود للقب “ألترا” هذا العام. في الواقع، نحن حتى لسنا متأكدين مما إذا كانت ابل تخطط لإعادة تسمية الطراز الرائد بهواتفها بلقب “ألترا” العام المُقبل. ولكن انتشرت العديد من الشائعات التي تؤكد هذا الأمر. حسناً، يبدو على الأقل أن هذا لن يحدث هذا العام.

بحسب التقرير الصادر من المُحلل الشهير Mark Gurman على موقع Bloomberg فإن سلسلة ايفون 15 ستأتي بنفس الأسماء الاعتيادية. فبجانب ايفون 15 برو ماكس، سيكون هناك ايفون 15 برو وايفون 15 بلس وايفون 15.

قال Mark أن شركة ابل فكرت بالفعل في استخدام لقب “ألترا” كعلامة تجارية جديدة للطراز الرائد من أحدث هواتف ايفون، تماماً مثلما حدث نفس الأمر مع ساعة ابل وتش ألترا.

من الواضح أن الشركة تراجعت عن هذا القرار لسبب ما. ولكن لا تزال فكرة استخدام علامة ألترا التجارية حيز التنفيذ. يُقال أن هاتف ايفون الرائد العام القادم سيأتي بشاشة 6.9 إنش. لذا، يبدو منطقياً أن يكون هذا هو الطراز المناسب لاكتساب اللقب الجديد. وليس الرائد لهذا العام.

ومع ذلك، لا تزال هناك بعض الميزات الرئيسية التي ستجعل ايفون 15 برو ماكس أكثر هواتف ابل شهرة على مر التاريخ. فمن المتوقع أن يمتاز الهاتف بعدسة منظار قادرة على التقريب البصري بمعدل 6x بدلاً من 3x الموجودة في هاتف ايفون 14 برو ماكس.

بالإضافة إلى ذلك فإن الهاتف سيحتوي على إطارات مصنوعة من التيتانيوم بدلاً من الفولاذ المقاوم للصدأ، فضلاً عن زر الإجراء القابل للتخصيص Action Button بدلاً من زر التنبيه الاعتيادي. كل هذا وناهيك عن احتواؤه على معالج Apple A17 Bionic الأسرع.

يُقال أن هاتف ايفون 15 برو ماكس سيكون أخف وزناً من أي طراز “برو ماكس” رأيناه، وهو الأخف وزناً منذ ايفون إكس إس. وستمتاز الشاشة بحواف أكثر نحافة وسيكون داعماً لاتصال WiFi 6E.

بسبب هذه التغييرات، من المتوقع أن يصل الهاتف بسعر أعلى من سابقه بفارق 100$، إذ يُقال أن سعر الهاتف يبدأ بقيمة 1199$ دولار أمريكي بدلاً من 1099$ لطراز ايفون 14 برو ماكس العام الماضي.

قد تكون هذه الترقيات سبباً منطقياً في زيادة سعر الهاتف بالفعل، ولكن لا نعلم كيف ستبدو هذه الزيادة من وجهة نظر المستهلك النهائي.

من المُقرر أن يتم الإعلان عن سلسلة ايفون 15 يوم 12 سبتمبر المقبل خلال حدث Apple Wonderlust على خشبة مسرح ستيف جوبز في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا في تمام الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت المحيط الهادئ. سنحاول تغطية جميع التفاصيل بمجرد انطلاق الإعلان، فترقبوا معنا.