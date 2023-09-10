هواوي تُعلن عن هاتف Mate X5 القابل للطي بدعم اتصال 5G

أعلنت هواوي في وقت سابق من هذا الشهر عن سلسلة Huawei Mate 60 والتي لسوء الحظ لم يكن مُقدر لها بالوصول إلى الأسواق العالمية. ومؤخراً فقط، أعلنت الشركة الصينية عن هاتف Huawei Mate X5 القابل للطي.

تماماً مثل هاتف Mate 60 Pro، يأتي Mate X5 مع شريحة Kirin المُصممة داخلياً بواسطة شركة هواوي، وتحديداً طراز Kirin 9000.

قد يتساءل البعض منكم لماذا تم تسمية هذا الهاتف باسم Mate X5 على الرغم من أن التسلسل الصحيح كان من المفترض أن يأتي بلقب Mate X4 نظراً لأن الإطلاق السابق في شهر أبريل كان باسم Mate X3. حسناً، سبب غياب الرقم “4” هو أن الصين تعتبر هذا الرقم سبباً في جلب الحظ السيء، ولا يستبشرون به. وبالتأكيد هواوي ليست الشركة الصينية الوحيدة التي تعمدت تخطي الرقم “4” في منتجاتها.

بالعودة إلى هاتف Mate X5، يبدو أن مثله مثل سابقه من حيث التصميم، مع اختلاف بسيط يُمكن ملاحظته في تصميم جزيرة الكاميرا الخلفية.

ولكن لا تزال الشاشات الأمامية تحتوي على فتحة الثقب لاحتضان كاميرا الصور الشخصية، بينما تم استخدام نوع من الجلد البيئي في تصميم الجانب الخلفي للهاتف.

الجزء الخلفي يحتوي على جزيرة دائرية كبيرة لإعداد الكاميرا والذي تم ضبطه بواسطة شركة XMAGE وهي علامة تجارية تابعة لشركة هواوي متخصصة في التقنيات البصرية.

الشاشة الرئيسية عبارة عن لوحة عرض AMOLED قياس 7.85 إنش بمعدل تحديث 144Hz ومعدل تعتيم عالي التردد PWM 1440Hz ودقتها 2496×2224 بكسل.

الشاشة الخارجية أيضاً عبارة عن لوحة عرض AMOLED قياس 6.4 إنش بمعدل تحديث 120Hz ودقتها 2504×1080 بكسل ومعدل تعتيم عالي التردد PWM 1440Hz.

يتم تشغيل هاتف Mate X5 بواسطة معالج Kirin 9000s SoC مصحوباً بذاكرة عشوائية 12/16 جيجابايت مع سعة تخزين تبدأ عند 512 جيجابايت بينما تصل إلى 1 تيرابايت مع نموذج 16 جيجابايت رام. الهاتف قابل لتوسيع مساحة التخزين حتى 256 جيجابايت كحد أقصى.

كاميرا الهاتف الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 وبصحبتها عدسة فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل بفتحة f/2.2 جنباً إلى جنب مع كاميرا بيرسكوب للتقريب بدقة 12 ميجابكسل مدعومة بالتثبيت البصري OIS وفتحة عدسة f/3.4 تدعم التقريب البصري بمعدل 5x والتقريب الرقمي حتى 50x. أما بالنسبة لكلتا الشاشات الأمامية فهي تحتوي على عدسة بدقة 8 ميجابكسل.

يستمد الهاتف طاقته من بطارية بسعة 5060 مللي أمبير في الساعة والتي تدعم الشحن السلكي بقوة 66 وات والشحن اللاسلكي بقوة 50 وات وتم تصنيف الهاتف بشهادة IPX8 لمقاومة الماء جنباً إلى جنب مع دعم اتصال شبكات الجيل الخامس 5G.

يزن الهاتف 243 جرام ومتوفر بعدة خيارات مختلفة للألوان تشتمل على الأسود والذهبي والأبيض والأخضر والأرجواني. بالرغم من كل ذلك، لم يتم الكشف عن سعر الهاتف، ومن المتوقع ألا يتم بيعه في السوق العالمي.