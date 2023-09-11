سامسونج تفتتح البرنامج التجريبي One UI 6.0 من أجل جالكسي A54

على غير ما هو متوقع، فقد حصل مالكي هاتف جالكسي A54 على تحديث One UI 6.0 التجريبي المستند إلى أندرويد 14 في كوريا الجنوبية. ولكن بالتأكيد لن يستغرق الأمر وقتاً طويلاً قبل وصوله إلى بقية المناطق الأخرى.

إنها مفاجأة سارة من سامسونج أن توجه اهتمامها إلى هواتف الفئة المتوسطة وضرورة حصولها على إصدارات أندرويد الجديدة قبل أي شركة أخرى.

بدأت سامسونج في طرح الإصدار التجريبي من واجهة One UI 6.0 بدءًا من شهر أغسطس الماضي لأجل أجهزة جالكسي S23 بعد أشهر قليلة من اختباره داخلياً. ومع ذلك، لم يحصل جميع مالكي هواتف السلسلة الرائدة على التحديث التجريبي حتى الآن، إذا أن التحديث مقتصر على مناطق معينة منها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وألمانيا.

منذ ذلك الحين، أصدرت سامسونج تحديث تجريبي ثاني لنفس السلسلة، ولكن اشتملت قائمة البلدان المدعومة على الصين والمملكة المتحدة والهند. للأسف لم يصل التحديث إلى أيًا من بلدان الشرق الأوسط حتى الآن، ولكن لا داعِ للقلق، من المؤكد أنه يتم إعداده للوصول خلال وقت قريب.

كنا نتوقع أن تهتم سامسونج بهواتفها القابلة للطي والإصدارات الرئيسية من سلسلة جالكسي S السابقة، ولكننا تفاجأنا بطرح التحديث الجديد لهاتف جالكسي A54، الأمر الذي تسبب في إزعاج مالكي سلسلة جالكسي S22.

بالتأكيد لا يزال الأمر مبكراً بعض الشيء، ولكن حينما يأتي الموعد المناسب، سيكون بإمكان مالكي هاتف جالكسي A54 المهتمين بتجربة الإصدار التجريبي من تحديث أندرويد 14 الاشتراك في البرنامج من خلال تطبيق Samsung Members وبعد ساعات قليلة من الاشتراك سيظهر لك تحديث متوفر داخل إعدادات الهاتف.

على الرغم من إعطاء الأولوية لهاتف الفئة المتوسطة على حساب الهواتف الأخرى، ولكن هذا لا يعني أن سامسونج لا تعطي تركيزها الرئيسي على هواتف جالكسي S، حتى وإن كنا نتحدث عن الهواتف القديمة.

ربما سامسونج لا تزال تعمل على البرنامج من أجل سلسلة جالكسي S22 ولم يتسنى للشركة الفرصة المناسبة للدفع بالتحديث من أجل المستخدمين بسبب بعض الأخطاء التي قد تمنعهم من استخدام الهاتف على نحو مثالي.

نتوقع أن يتضمن تحديث One UI 6.0 العديد من الميزات المثيرة للإعجاب والتحسينات اللازمة لجميع أجهزة جالكسي المؤهلة. ولم يتبقى سوى أن نبدأ في اختبار هذه الميزات على هواتفنا الذكية.