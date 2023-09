الخمول هو عدم ممارسة الرياضة أو الحركة الكافية، وهو أحد العوامل الرئيسية للوفاة المبكرة في جميع أنحاء العالم، ويقدر أن الخمول البدني يتسبب في وفاة حوالي 5 ملايين شخص سنويًا.

يمكن أن يؤدي الخمول إلى مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية، بما في ذلك:

أمراض القلب والأوعية الدموية: يرتبط الخمول بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين والسكتات الدماغية.

السكري من النوع 2: يرتبط الخمول أيضًا بزيادة خطر الإصابة بالسكري من النوع 2.

السرطان: أظهرت بعض الدراسات أن الخمول قد يزيد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان الثدي وسرطان القولون والمستقيم.

السمنة: يعد الخمول أحد الأسباب الرئيسية للسمنة.

ضعف العظام والمفاصل: يمكن أن يؤدي الخمول إلى ضعف العظام والمفاصل، مما يزيد من خطر الإصابة بالكسور والالتهابات.

اضطرابات النوم: يمكن أن يؤدي الخمول إلى صعوبة النوم أو الأرق.

مشاكل الصحة العقلية: يمكن أن يؤدي الخمول إلى زيادة خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق.

نصائح للحد من الخمول:

يمكن الحد من الخمول من خلال ممارسة الرياضة بانتظام، توصي منظمة الصحة العالمية بأن يمارس البالغون ما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط البدني المعتدل أسبوعيًا، أو 75 دقيقة من النشاط البدني القوي أسبوعيًا.

فيما يلي بعض النصائح لممارسة الرياضة بانتظام:

ببطء وقم بزيادة النشاط تدريجيًا.

ابحث عن أنشطة تستمتع بها حتى تستمر في ممارستها.

اجعل الرياضة جزءًا من روتينك اليومي.

حدد أهداف واقعية لنفسك.

ابحث عن رفيق رياضي ليساعدك على الالتزام.

يمكن أن يساعدك التحدث إلى الطبيب أو أخصائي اللياقة البدنية على وضع خطة تناسب احتياجاتك وأهدافك.

The post اقضِ على الخمول قبل أن يقضِيَ عليك appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا