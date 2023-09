تحديث «ببجي» 25.2.. أسلحة وتحسينات ترجع اللعبة رقم واحد بالعالم

أصدرت شركة كرافتون، المطورة للعبة “ببجي”، تحديثًا جديدًا يحمل الرقم 25.2، والذي يتضمن مجموعة متنوعة من الميزات الجديدة والتحسينات.

من أهم الميزات الجديدة في التحديث هو إضافة بندقية دراجنوف، وهي بندقية دي ام ار جديدة للرماية الموجهة، تتميز هذه البندقية بقدرتها العالية على الاختراق ومداها المذهل الذي يصل إلى 500 متر، كما يمكن العثور عليها بسهولة في جميع أنحاء الخريطة.

كما تلقى سلاح اي يو جي، الذي عاد كسلاح عالمي، إصلاحًا تكتيكيًا لزيادة فائدته ورفع مستوى قوته، تم تقليل معدل إطلاق النار لـ اي يو جي إلى 720 طلقة في الدقيقة لتحقيق توازن أعلى في القتال، وتم تحسين الارتداد الأفقي والرأسي.

بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بتعديل بعض المناطق المرتفعة لمنع اللاعبين من الحصول على ميزة غير عادلة عند الهجوم من مواقع مرتفعة للغاية.

وتضمّن التحديث أيضًا تحسينات في ميزة الكروما، والتي تتيح للاعبين تعديل لون وتأثيرات أسلحتهم، كما تم إجراء العديد من التحسينات الأخرى في الجرافيك والتوقيت والاتصال.

وقد أشاد اللاعبون بالتحديث الجديد، حيث اعتبروه بمثابة بداية جديدة للعبة ببجي، حيث أدى لزيادة شعبية اللعبة مرة أخرى.

