ايفون 15 وايفون 15 بلس – لماذا ستكون الكاميرا نجم العرض غدًا؟

مثله مثل أي هاتف آخر، ستكون الكاميرا إحدى أبرز الميزات المثيرة للإعجاب على هاتف ايفون 15. وبناءً على تقارير العديد من المُحللين، فإن الكاميرات ستكون نجمة العرض خلال حدث 12 سبتمبر.

ولكن لماذا الكاميرا تحديداً إحدى أهم الترقيات التي ستكون من نصيب ايفون 15 وايفون 15 بلس؟ حسناً، سيحصل الثنائي الأرخص ثمناً من سلسلة ايفون 15 على مستشعر كاميرا رئيسي بدقة 48 ميجابكسل لأول مرة.

هذا هو نفس مستشعر الكاميرا الرئيسي على سلسلة ايفون 14 برو العام الماضي. إنه مستشعر كاميرا متطور بفتحة عدسة واسعة قياس f/1.6 قادرة على التقاط الضوء باحترافية كبيرة أثناء التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة، وبصحبته عدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4.

ستكون هذه الكاميرا ميزة محورية على سلسلة ايفون 15 وهذا لأنها ستمنح هواتف ايفون 15 القدرة على التقريب التليفوتوغرافي بمعدل 2x ودون الحاجة إلى مستشعر تيليفوتوغرافي منفصل.

حتماً ستفتقر السلسلة إلى المستشعر الثالث، وبالتالي، حتى بدون مستشعر التقريب الثالث، ستظل هواتف ايفون 15 الأساسية قادرة على تكبير الصورة.

أما بالنسبة لسلسلة ايفون 15 برو، فهي ستحصل بالمثل على نفس مستشعر الكاميرا الرئيسي. ولكن سيمتاز طراز برو ماكس بعدسة منظار إضافية.

بهذا الشكل، سيأتي كل من ايفون 15 برو وايفون 15 برو ماكس بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابكسل طراز Sony IMX803 بفتحة عدسة f/1.78 جنباً إلى جنب مع عدسة مُقربة بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.8 بالإضافة إلى عدسة فائقة الاتساع بدقة 13.4 ميجابكسل.

ومع ذلك، فإن العدسة المقربة ستختلف على طراز ايفون 15 برو ماكس لأنها ستكون عدسة منظار بيرسكوب والتي يُقال عنها أنها عدسة جديدة تماماً ولم يتم استخدامها في أي هاتف آخر من قبل.

عدسة المنظار الجديدة ستسمح لهاتف ايفون 15 برو ماكس بالتقريب بمعدل 5x وحتى 10x وهي ترقية مذهلة مقارنة بمعدل تقريب 3x على هاتف ايفون 14 برو ماكس.

ستعلن ابل عن هواتف ايفون 15 يوم 12 سبتمبر الموافق الثلاثاء القادم، ولكن سيشهد مؤتمر ابل القادم الإعلان عن بعض المنتجات الإضافية مثل ساعة ابل وتش الجيل التاسع وعلبة شحن آيربودز برو الجديدة بمنفذ USB-C وربما كابلات Thunderbolt الجديدة.