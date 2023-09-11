الإعلان عن هاتف +Huawei Mate 60 Pro بكاميرا أكثر تطوراً واتصال 5G والمزيد

بعد الإعلان عن Huawei Mate 60 Pro الأسبوع الماضي في الصين، طرح عملاق التكنولوجيا الصيني طراز جديد ينضم إلى نفس العائلة باسم +Huawei Mate 60 Pro الذي يتمتع بإعداد كاميرا أكثر تطوراً واتصال 5G وثلاث فتحات أمامية للكاميرا.

الإعلان رسمياً عن هاتف +Huawei Mate 60 Pro في الصين

لسوء الحظ، هناك شائعات تقول بأن هاتف Mate 60 Pro لن يصل إلى الأسواق العالمية، ولكننا لسنا متأكدين من صحتها. ولكن إذا كان هذا هو نفس نصيب +Mate 60 Pro فسوف نُصاب بخيبة أمل كبيرة.

لطالما كانت هواتف هواوي رمزاً للتطور التكنولوجي، ولم يمنعها الحظ الأمريكي من الاستمرار في سوق الهواتف الذكية. تحاول الصين أن ترد نفس الصفعة للولايات المتحدة مع هواتف ايفون ومنع الموظفين من استخدام الايفون في جميع المصالح والمنافذ التابع للحكومة، الأمر الذي قد يتسبب في تكبد ابل خسائر فادحة، خاصة وأن الصين إحدى أهم أسواق بيع الهواتف الذكية في العالم بشكل عام، ولشركة ابل بشكل خاص.

لفترة طويلة من الوقت، جاءت هواتف هواوي الرائدة باتصال 4G، على الرغم من احتواؤها على أحدث وأقوى شرائح سناب دراجون من كوالكم. ولكن لم يكن مُصرح لها الاستفادة من مودم 5G الداخلي بالمعالج.

لذلك، لجأت هواوي لتصنيع مودم 5G داخلي خاص بها، وهذا ما حدث بالفعل مع معالج Kirin 9000s الذي رأيناه في وقت سابق من هذه الأسبوع على هاتف هواوي القابل للطي Huawei Mate X5.

اليوم، يأتينا طراز جديد بنفس المعالج لتوفير اتصال 5G للمستخدمين. نأمل فقط أن يجد هذا الهاتف طريقه في السوق العالمي خاصة وأنه يتمتع بعتاد هاردوير رائد.

من حيث التصميم، إنه يمتاز بتصميم مماثل لشقيقه السابق Mate 60 Pro، وهناك العديد من القواسم المشتركة في المواصفات الفنية. ولكن أبرز الاختلافات متمثلة في إعداد وتكوين الكاميرا.

من خلال عروض الهاتف، يتبين أننا أمام الهاتف الثاني هذا العام من هواوي بثلاث فتحتات أمامية. الفكرة من زيادة هذه العدسات هي تقنية مسح الوجه المتطورة.

الجزء الخلفي من الهاتف يشتمل على ثلاث كاميرات تم تدشينها بداخل جزيرة دائرية كبيرة، ومطبوع عليها علامة XMAGE التجارية التابعة لشركة هواوي والمتخصصة في التقنيات البصرية.

يعمل الهاتف بواسطة معالج Kirin 9000s المصنوع بواسطة شركة SMIC والذي يدعم اتصال 5G ويقدم أداءً مماثلاً لنفس معالج Snapdragon 888 SoC.

شاشة الهاتف عبارة عن لوحة AMOLED LTPO قياس 6.82 إنش بمعدل تحديث قابل للتكيف 1Hz ~ 120Hz ومعدل تعتيم عالي التردد PWM 1440Hz بدقة 2720×1260 بكسل.

يحتوي +Mate 60 Pro على ذاكرة عشوائية بسعة 16 جيجابايت مع تخزين بسعة 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت. يستمد هذا الوحش طاقته من بطارية 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي السريع بقوة 88 وات والشحن اللاسلكي بقوة 50 وات والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 20 وات.

إعداد كاميرا متطور

يشتمل الهاتف على ثلاث كاميرات خلفية منها عدسة رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وهي عدسة متغيرة الحجم F1.4-F4.0 مدعومة بتقنية التثبيت البصري OIS. بجانبها عدسة فائقة الاتساع بدقة 40 ميجابكسل بفتحة قياس f/2.0 والعدسة الثالثة عبارة عن كاميرا تيليفوتوغرافي بدقة 48 ميجابكسل بفتحة قياس f/3.0 ومدعومة بتثبيت OIS وقادرة على دعم التقريب البصري بمعدل 3.5x والتقريب الرقمي بمعدل 100x.

الجانب الأمامي يشتمل على كاميرا للصور الشخصية بدقة 13 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4 وبصحبتها كاميرا ثلاثية الأبعاد لاستشعار العُمق.

هاتف +Mate 60 Pro حاصل على شهادة IP68 لمقاومة الماء والغبار ويبلغ وزنه 225 جرام ومتوفر باللون الأسود والبيج ويعمل بنظام HarmonyOS 4.0. لم يتم الكشف عن سعر الهاتف حتى الآن، في حال كنت تتساءل.