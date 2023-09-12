كيف تشاهد مؤتمر ابل هذا المساء؟ وهذا ما نتوقع رؤيته!

من المقرر أن يتم استضافة مؤتمر ابل Apple Wonderlust اليوم على مسرح ستيف جوبز بكوبرتينو بولاية كاليفورنيا للإعلان عن سلسلة ايفون 15 وساعة ابل وتش الجيل التاسع وساعة ابل وتش ألترا 2.

كيف تشاهد مؤتمر ابل Apple Wonderlust 2023؟

سيتم بث الحدث عبر الإنترنت على موقع يوتيوب في تمام الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت المحيط الهادئ أو الساعة الواحدة مساءًا بالتوقيت الشرقي.

هذا يعني أنه يُمكنك متابعة الحدث في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة أو الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت السعودية أو الحادية عشرة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ستتمكن من مشاهدة الحدث عبر هذا الرابط، ويمكنك تعيين تذكير للحصول على إشعار من داخل تطبيق اليوتيوب بمجرد بدء موعد البث.

هذا هو التوقيت المعتاد لمؤتمرات ابل خلال السنوات الماضية. ومن المتوقع أن يستمر الحدث لمدة ساعة أو ساعة ونصف الساعة تقريباً.

ما الذي نتوقع رؤيته من ابل؟

نحن نعرف بالفعل ما الذي تخبئه ابل في جعبتها من أجل حدث Wonderlust وقدمنا لكم من قبل ملخص سريع لكل ما سيتم الإعلان عنه اليوم.

ستكون سلسلة ايفون 15 – iPhone 15 أكثر المنتجات المرتقبة خلال الحدث. بطبيعة الحال ستشتمل التشكيلة على 4 هواتف جديدة وهي ايفون 15 وايفون 15 بلس وايفون 15 برو وايفون 15 برو ماكس.

على الرغم من كمية الشائعات التي أشارت إلى استعداد ابل لالإعلان عن طراز ألترا بدلاً من برو ماكس، ولكن تبين في اللحظات الأخيرة أن ابل ليس لديها نية في تغيير علامة “برو ماكس” التجارية هذا العام.

أبرز التغييرات المثيرة للدهشة ستكون متمثلة في منفذ USB-C، حيث أفادت العديد من التسريبات أن ابل قررت أخيراً الامتثال للوائح الاتحاد الأوروبي واستبدال منفذ Lightning بمنفذ USB-C على جميع أجهزتها شمولاً بأجهزة الايفون.

من المتوقع أيضاً أن يتم الإعلان عن ساعة ابل وتش الجيل التاسع وساعة ابل وتش ألترا 2. لن تكون هناك الكثير من الترقيات من نصيب ساعات ابل هذا العام، ولكن أبرز ترقية بالنسبة إلى كلتاهما هي استخدام معالج S9 والذي يُقال أنه يستخدم نفس بنية A15 Bionic.

نتوقع أيضاً أن تُعلن ابل عن علبة شحن جديدة لسماعة ايربودز برو 2 بمنفذ USB-C وحزمة بطارية USB-C MagSafe جديدة. سنحاول أن نقدم لكم تغطية شاملة لكل ما سيتم الإعلان عنه فور الانتهاء من الحدث مباشرةً. وستستمر تغطيتنا لأهم الأخبار المرتبطة بأجهزة ابل الجديدة على مدار الأيام المقبلة.