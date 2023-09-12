سامسونج تطرح تحديث One UI 6.0 لهواتف جالكسي S23 ثم تسحبه فوراً!

طرحت سامسونج مؤخراً تحديث One UI 6.0 التجريبي الثالث المستند إلى نظام أندرويد 14 لأجل سلسلة جالكسي S23. ولكن تبين إنه كان مُجرد طرح غير مقصود حيث بدأت الشركة في سحب التحديث فوراً وطلبت من المستخدمين الذين قاموا بتثبيته بالعودة إلى الإصدار السابق.

لم يكن الطرح عالمياً، وهذا أمر طبيعي، حيث تبدأ سامسونج في الدفع بالتحديثات الرئيسية الجديدة على هيئة دفعات لعدد مختلف من المناطق. المستخدمين الذين حصلوا على التحديث التجريبي هم مالكي أجهزة جالكسي S23 في بعض دول أوروبا بما في ذلك المملكة المتحدة وألمانيا.

يبدو أن هذا هو الإصدار التجريبي الثالث Beta 3 من واجهة One UI 6.0 ومع ذلك لم تعلن سامسونج بشكل رسمي عن هذا الإصدار حتى الآن.

جاء التحديث الثالث بعد أسبوع واحد فقط من التحديث التجريبي الثاني وهذا هو أول إصدار من الواجهة الذي يشق طريقه إلى المملكة المتحدة.

اتضح أن هذا التحديث كان يحتوي على العديد من الإصلاحات الضرورية لبعض الأخطاء التي تم العثور عليها في التحديث التجريبي الثاني.

يبلغ حجم التحديث 1 جيجابايت تقريباً على جهاز جالكسي S23 بلس، مما يعني أنه تحديث صغير نسبياً ومن المتوقع ألا يكون مكتملاً ولهذا سارعت سامسونج في سحبه والطلب من المستخدمين بضرورة إلغاء تثبيته.

التحديث التجريبي الثاني Beta 2 هو الذي لا يزال موجوداً على هواتف جالكسي S23 في عدة مناطق. ومع ذلك، لم يحتوي سجل التغيير الخاص بالتحديث على أي ميزات يمكننا الخوض فيها.

على كل حال، لقد خرج المشرف المسؤول عن منتديات سامسونج في ألمانيا بالتصريح الذي يشير إلى الخطأ العرضي الذي حدث خلال طرح التحديث الثالث، وطلب من مالكي جالكسي S23 بضرورة التراجع عن التحديث وإلغاء تثبيته والعودة إلى الإصدار السابق.

قال المشرف خلال منشوره أن هذا الإصدار توفر قبل أوانه، ولم يظل على خوادم سامسونج لفترة زمنية طويلة، ولكن تمكن بعض مستخدمي جالكسي S23 من الترقية له قبل أن تبدأ سامسونج في سحبه من الخادم.

على كل حال، يبدو أن الأمر لن يستغرق وقتاً طويلاً قبل أن تطرح سامسونج التحديث التجريبي الرسمي لسلسلة جالكسي S23. من حسن الحظ، افتتحت سامسونج تحديث One UI 6.0 من أجل هاتف جالكسي A54 في وقت سابق من هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يكون التحديث قريب جداً من سلسلة جالكسي S22.