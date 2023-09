للّذين لا يتعرّضون لأشعّة الشّمس احذروا نقص هذا الفيتامين

أضواء الشمس الساطعة تندمج مع طبيعة جسدك، وكأنه بحاجة ماسّة إليها، تبعث في روحك الشعور بالسعادة والإيجابية، ولكن هل تعلم أن أشعة الشمس لها فوائد صحية أخرى غير ما تتوقع؟

ألا وهي إنتاج “فيتامين د” وهو فيتامين قابل للذوبان في الدهون، ويلعب دورًا مهمًا في العديد من وظائف الجسم، بما في ذلك:

صحة العظام والأسنان: يساعد فيتامين د على امتصاص الكالسيوم والفوسفور من الأمعاء، وهو ما يساعد على بناء وإصلاح العظام والأسنان.

جهاز المناعة: يساعد فيتامين د على تنظيم جهاز المناعة، مما يساعد على حماية الجسم من العدوى.

صحة القلب والأوعية الدموية: يساعد فيتامين د على تنظيم ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، مما قد يساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

صحة الجهاز العصبي: يساعد فيتامين د على تنظيم عمل الجهاز العصبي، مما قد يساعد على الوقاية من بعض الأمراض العصبية مثل مرض الزهايمر ومرض باركنسون.

يمكن الحصول على فيتامين د من خلال:

التعرض لأشعة الشمس: ينتج الجسم فيتامين د عندما يتعرض الجلد لأشعة الشمس.

الغذاء: توجد بعض الأطعمة التي تحتوي على فيتامين د، مثل: الأسماك الدهنية (مثل السلمون والسردين والتونة)، صفار البيض، الفطر، بعض منتجات الألبان، وزيت كبد السمك.

المكملات الغذائية: يمكن تناول مكملات فيتامين د للأشخاص الذين لا يحصلون على ما يكفي من هذا الفيتامين من خلال الطعام أو التعرض لأشعة الشمس.

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين د إلى العديد من المشاكل الصحية، بما في ذلك:

الكُساح: وهو مرض يصيب الأطفال ويؤدي إلى ضعف العظام وتشوهات الهيكل العظمي.

هشاشة العظام: وهو مرض يصيب كبار السن ويؤدي إلى ضعف العظام وزيادة خطر الكسور.

التهاب المفاصل الروماتويدي: وهو مرض يصيب المفاصل ويؤدي إلى الألم والالتهاب.

أمراض القلب والأوعية الدموية: قد يؤدي نقص فيتامين د إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

بعض أنواع السرطان: قد يؤدي نقص فيتامين د إلى زيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان الثدي وسرطان القولون.

قد لا تظهر أعراض نقص فيتامين د في البداية، ولكن قد تظهر مع تطور الحالة، ومن أعراض نقص فيتامين د:

التعب.

ألم العضلات والعظام.

ضعف العظام.

تساقط الشعر.

اضطرابات النوم.

مشاكل في التركيز.

كيفية الوقاية من نقص فيتامين د.

يمكن الوقاية من نقص فيتامين د من خلال:

التعرض لأشعة الشمس لمدة 10-15 دقيقة يوميًا.

تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د، مثل الأسماك الدهنية والبيض والفطر.

تناول مكملات فيتامين د للأشخاص الذين لا يحصلون على ما يكفي من هذا الفيتامين من خلال الطعام أو التعرض لأشعة الشمس.

خلاصة المقالة أن “فيتامين د” هو فيتامين مهمّ لصحة الجسم، ويمكن الحصول عليه من خلال التعرض لأشعة الشمس أو تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د أو تناول مكملات فيتامين د.

