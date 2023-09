خاتم جالكسي الذكي.. سامسونج تراهن على نجم جديد

تستعدّ شركة سامسونج لإطلاق خاتم جالكسي الذكي، وهو أول جهاز قابل للارتداء من الشركة يركز على الصحة، ومن المتوقع أن يتم إطلاقه جنبًا إلى جنب مع سلسلة جالكسي اس 24 في يناير 2024.

وفقاً لما أوردته منصة “رقمي” حيث يقول المسرّب الشهير “آيس إيني فيرس”: أن سامسونج لديها توقعات عالية بشأن خط الإنتاج الجديد هذا، حيث يعتقد أن خاتم جالكسي الذكي سيكون المنتج النجم للحدث، وربما يتفوق على سلسلة جالكسي اس 24 نفسها.

ويبدو أن سامسونج مستعدة لبدء الإنتاج الضخم، لكن الأمور تتحرك ببطء بسبب التصاريح التنظيمية الإضافية اللازمة لمنتج التتبع الصحي، ومن المتوقع أن يقوم الخاتم بتجميع الميزات التي تركز على الصحة في “جالكسي واتشز” مع إسقاط ميزات الساعة الذكية كلها أو معظمها.

يمكن لعامل الشكل الأصغر والأقل اقتحامًا للخاتم الذكي “جلاكسي رينج” أن يجذب جمهورًا أوسع؛ خاصة الأشخاص الذين يفضلون الساعات الكلاسيكية أو لا يرغبون في ارتداء ساعة على الإطلاق، ولكنهم ما زالوا يريدون تتبع النوم ومعدل ضربات القلب وممارسة التمارين الرياضية.

