احصل على ترخيص مدى الحياة ويندوز 11 برو ومايكروسوفت أوفيس بأفضل سعر ممكن

هناك سبب منطقي من وراء توصية خبراء الأمن السيبراني بضرورة الابتعاد عن النسخ المُقرصنة من أنظمة الويندوز وحلول السوفتوير الأخرى. لم تأتي هذه التوصية من باب الصدفة أو من وحي الخيال، وإنما بسبب تعرض الملايين من المستخدمين لعمليات التسلل والاختراق وسلب البيانات.

في الماضي، كان من الصعب العثور على ترخيص أصلي ومدى الحياة لنظام ويندوز أو حزمة تطبيقات مايكروسوفت. ولكن بعد تجربتك لتراخيص موقع Godeal24، سوف تدرك أن الاستمتاع ترخيص أصلي لنظامك وأهم برامج أعمالك كانت بمثابة أفضل قرار اتخذته لحياتك الرقمية وحماية بياناتك، والأرخص على الإطلاق.

يقدم موقع Godeal24 عروض استثنائية تبدأ من 10.25$ دولار فقط للاستمتاع بترخيص أصلي ومدى الحياة لنظام Windows 11 Pro من خلال عرض Godeal24 Autumn Sale. نعم، أنت قرأت هذا صحيحاً: يمكنك الحصول على ترخيص مدى الحياة لتشغيل أحدث وأفضل إصدارات ويندوز 11 بأرخص سعر ممكن. هل تعلم أن سعر إصدار Windows 11 Home يبلغ 9.98$ دولار فقط؟ إنها صفقة مربحة بكل تأكيد.

ولكن عروض Godeal24 ليست حكراً على ويندوز 11 فقط، وإنما هناك قائمة لا حصر لها من إصدارات ويندوز ومجموعة تطبيقات مايكروسوفت أوفيس والمزيد من السوفتوير بأسعار تنافسية. دعونا نستعرض لكم أفضل عروض الموقع في الوقت الحالي.

وإذا كنت تريد المزيد من المفاجآت السارة، فيجب أن تستخدم كوبونات الخصم التي سنضيفها في هذا التقرير للحصول على العروض بسعر أرخص.

كيفية الحصول على ترخيص مدى الحياة ويندوز 10:

Windows 10 Professional Key – $7.25

Windows 10 Home – $7.15

Windows 11 Professional Key– $10.25

Windows 11 Home – 1 PC – $9.98

Office 2021 Professional Plus – 1 PC – $24.25

Office 2021 Home and Business for Mac – $99

Office 2019 Professional Plus – 1 PC – $22.25

Office 2019 Home and Business for Mac – $69

استخدم كوبون خصم SGO62 للحصول على ويندوز 10/11 وحزمة مايكروسوفت أوفيس بأرخص سعر ممكن:

Windows 10 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle – $29.70

Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus Bundle – $25.68

Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle – $32.99

Windows 11 Pro+ Office 2019 Pro Plus Bundle – $28.69

إذا كنت تريد التوفير وشراء تراخيص متعددة لأكثر من جهاز واحد فيجب الاستثمار في العروض التالية:

Office 2021 Pro Plus – 5 PCs – $65.25 only($13.05/PC)

2 Office 2021 Pro Plus Keys Pack – $39.25 only($19.62/Key)

Windows 10 Professional – 2 PC – $12.25 only($6.12/PC)

Windows 10 Home – 2 PC – $12.01 only($6.01/PC)

Windows 11 Professional – 2 Keys – $20.25 only($10.12/Key)

Windows 11 Home – 2 Keys – $19.25 only($9.62/Key)

باستخدام كوبون خصيم SGO50 ستحصل على ويندوز ومايكروسوفت أوفيس بنصف السعر:

Visio Professional 2021 – 1 PC – $23

Project Professional 2021 – $82

Windows Server 2022 Standard – $26.13

Windows Server 2019 Standard – $16.06

Windows Server 2022 Datacenter – $30.75

Windows 10 Enterprise 2021 LTSC – $12.81

عروض إضافية على أفضل البرامج والسوفتوير الأكثر شيوعاً واستخداماً وبأسعار مميزة:

Ashampoo PDF Pro 3 – $99

IObit Driver Booster 10 – $16.39

MacBooster 8 Lifetime Subscription – $10.24

للحصول على المزيد من العروض قم بزيارة الرابط الرسمي لموقع Godeal24 من هنا.

تعرف على طريقة الدفع المناسبة للحصول على الترخيص

يمكنك إنشاء حساب على موقع Godeal24 أو الاستمرار في التسوق بحساب ضيف وتابع ملء الفاتورة التالية:

في الخطوة التالية اختر ” CWALLETCO” ثم انقر فوق زر Continue للمتابعة.

ألقِ نظرة سريعة على ثمن الفاتورة والقيمة التي سيتم تحصيلها من حسابك ثم انقر فوق زر “Place Order”.

في الصفحة التالية سيكون مسموح لك باختيار طريقة الدفع، انقر فوق زر Choose Payment Method.

في الخطوة الأخيرة يمكنك اختيار طريقة الدفع عبر Paypal لاستكمال عملية شراء الترخيص.

موقع Godeal24 من المواقع الاحترافية التي تحظى بسمعة طيبة جداً على شبكة الإنترنت، في الوطن العربي وخارجه. ليس من المستغرب أن يحصل الموقع على تقييم إيجابي بمعدل 98% على منصة Trustpilot الصارمة، فهو موقع آمن وموثوق ويقدم تراخيص رسمية ويُمكن أن يجلب لك راحة البال بفضل القدرة على استخدام برامج وأدوات الكمبيوتر الأصلية اللازمة لجميع أعمالك.

مع دعم فني على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، يمكنك التواصل مع فريق Godeal24 عبر البريد الإلكتروني للاستفسار عن أي مشكلة تواجهك والاستفادة من خدمة ما بعد الشراء لضمان حصولك على ترخيص مدى الحياة لجميع المنتجات.

للتواصل: Contact Godeal24: [email protected]