ستأتي سلسلة جالكسي Tab S9 FE بسعر يصدم الجميع!

بعد أيام قليلة من طرح سلسلة جالكسي Tab S9 في الأسواق، تستعد سامسونج من أجل الكشف عن بعض الطُرز الجديدة لنفس السلسلة التي تنتمي لخط إنتاج Fan Edition والتي من المفترض أن تكون بمميزات من الفئة الرائدة ولكن بسعر معقول.

يبدو أن سامسونج تريد أن تفاجئ محبيها من أصحاب الميزانيات المحدودة ببعض المنتجات التي تم تصميمها من أجلهم. سيكون هناك طرازين جديدين وهما جالكسي Tab S9 FE وجالكسي Tab S9 FE بلس. ولكن هل يكونان بدائل أرخص مميزة للسلسلة الرئيسية؟ حسناًن لا يبدو الأمر كذلك.

على الرغم من أنه من المفترض أن تكون الأجهزة الجديدة بأسعار مُخفضة وتكلفة ميسورة، ولكن من الواضح أن سامسونج لديها رأي مخالف.

مؤخراً، تم رصد الأجهزة على إحدى مواقع متاجر البيع بالتجزئة في أوروبا والتي تضمنت جهاز جالكسي Tab S9 FE بشاشة 11 إنش وذاكرة عشوائية بحجم 6 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة 128 جيجابايت بمبلغ وقدره 549 يورو، أي ما يعادل 595$ دولار أمريكي.

أما طراز “بلس” سيأتي بشاشة 12.4 إنش وذاكرة عشوائية حجمها 8 جيجابايت ووحدة تخزين بسعة 128 جيجابايت وسيكون سعره 810$ دولار تقريباً.

على الرغم من أننا لا نعلم ما هي الدولة الأوربية التي تنتمي إليها هذه الأسعار، ولكن المؤشرات الأولى تدل على أن الأجهزة القادمة لن تكون ضمن فئة الأجهزة المناسبة لمحدودي الدخل.

للتذكير، يبدأ سعر سلسلة جالكسي Tab S9 بقيمة 799$ دولار، بينما وصل آخر جهاز لوحي من سلسلة FE بسعر 529 دولار (جالكسي Tab S7 FE).

هذه الأسعار تسببت في صدمة لمحبي العلامة التجارية الذين لم يحظوا بفرصة الحصول على أيًا من الأجهزة اللوحية ضمن سلسلة جالكسي Tab S9 بسبب سعرها المرتفع.

الغريب في الأمر أننا لا نتحدث عن أجهزة رائدة، لطالما عُرفت أجهزة Fan Edition بالأسعر المنخفضة والتضحية ببعض الميزات الرائدة.

الأسوأ في الأمر برمته، أن بعض التقارير تذكر احتواء الجهازين على معالج Exynos 1380 المتواجد في هاتف جالكسي A54. إنه بعيد تماماً عن أداء معالج Snapdragon 8 Gen 2 الموجود في التشكيلة الرئيسية.

ولكن إذا كنت تعتقد أن المعالج الأقوى سيكون الشيء الوحيد الذي يتم التراجع عنه، فدعني أخبرك بالمزيد. يُقال أن الأجهزة لن تحتوي على شاشات Dynamic AMOLED 2X، وإنما سيتم تجهيزها بلوحات LCD IPS.

هذا يعني أيضاً أنها لن تحتوي على ماسح ضوئي للبصمات أسفل الشاشة. نعتقد أن الأجهزة الجديدة ستواجه مشكلة حتمية في السوق، ليس بسبب المواصفات المخفضة ولكن بسبب الأسعار الغير مناسبة.

يبدو أن تشكيلة جالكسي Tab S9 FE لن تتأخر كثيراً، إذ تشير التسريبات إلى احتمال وصولها خلال نهاية الشهر الجاري. وبالتأكيد قد يصحب هذا الإعلان هاتف جالكسي S23 FE.