يُعد تكييف الهواء من الأجهزة الكهربائية المهمة التي تساعد على تلطيف الجو في فصل الصيف، حيث يعمل على خفض درجة الحرارة والرطوبة، مما يوفر الراحة للأشخاص في المنزل أو العمل، ومع ذلك؛ فإن استخدام التكييف في فصل الخريف قد يتسبب في العديد من المخاطر الصحية، خاصةً إذا كان الاستخدام غير صحيح.

من أهم مخاطر استخدام التكييف في فصل الخريف ما يلي:

الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا: يتسبب الانتقال من الجو الحار إلى الجو البارد في تضييق الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى انخفاض تدفق الدم إلى الأنف والحلق. وهذا يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا.

الإصابة بالحساسية: قد يؤدي الغبار والأوساخ المتراكمة في الفلاتر الخارجية للتكييف إلى الإصابة بالحساسية، خاصةً لدى الأشخاص الذين يعانون من الحساسية المزمنة.

التهاب الجيوب الأنفية: يتسبب تكييف الهواء في تجفيف الأغشية المخاطية في الأنف والجيوب الأنفية، مما قد يؤدي إلى الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية.

الإصابة بالتهاب الحلق: يتسبب الهواء البارد في تهييج الحلق، مما قد يؤدي إلى الإصابة بالتهاب الحلق.

الإصابة بالربو: قد يؤدي تكييف الهواء إلى تفاقم أعراض الربو لدى الأشخاص المصابين بهذا المرض.

بالإضافة إلى هذه المخاطر الصحية، فإن استخدام التكييف في فصل الخريف قد يؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة، مما قد يؤثر على فواتيرك المعيشية.

وللوقاية من مخاطر استخدام التكييف في فصل الخريف، يجب اتباع النصائح التالية:

ضبط درجة الحرارة على 24 درجة مئوية أو أكثر: سيساعد هذا في تجنب الانخفاض الشديد في درجة الحرارة.

عدم استخدام التكييف لفترات طويلة: يجب الخروج من الغرفة المكيفة بشكل دوري، خاصةً إذا شعرت بالبرد.

تنظيف الفلاتر الخارجية للتكييف بشكل دوري: سيساعد هذا في تقليل تراكم الغبار والأوساخ، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بالحساسية.

ارتداء ملابس خفيفة: سيساعد هذا في الحفاظ على حرارة الجسم.

وبالتالي، فإن استخدام التكييف في فصل الخريف يجب أن يكون باعتدال، مع اتباع النصائح السابقة للوقاية من المخاطر الصحية.

The post مخاطر التكييف أشدّ في فصل الخريف appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا