ملخص مؤتمر ابل – الإعلان عن ايفون 15 وساعة ابل وتش 9 وابل وتش ألترا 2

هذه هي اللحظة الأهم من كل عام لشركة ابل ولعشاق هواتف ايفون. بالأمس، خلال حدث Apple Wonderlust، كشف عملاق التكنولوجيا الأمريكي عن سلسلة ايفون 15 التي تتألف من 4 هواتف مختلفة.

ولكن سلسلة ايفون 15 لم تكن الأجهزة الوحيدة المرتقبة من ابل، حيث استطاعت ابل أن تمنحنا نظرة عن كيف من الممكن أن تبدو تجربة نظام iOS أكثر ملائمة مع ساعة ابل وتش العام القادم. ولذلك، في هذا التقرير حاولنا أن نجمع لكم أبرز التفاصيل المثيرة للاهتمام، وستجدون ملخص شامل لكل ما تم الإعلان عنه خلال مؤتمر ابل.

ايفون 15 – أخيراً بمنفذ USB-C

طرحت ابل هواتف ايفون 15 بمجموعة راقية من الألوان الزاهية الجديدة، مع تصميم مختلف أيضاً. والخبر الجيد هو أن بالفعل الهواتف تأتي بمنفذ USB-C، تماماً كما كنا نتوقع. هذا يعني أنه بات من السهل استخدام نفس الشاحن لشحن جميع أجهزتك.

يحتوي هاتف ايفون 15 الأساسي على فتحة الجزيرة الديناميكية التي تم تقديمها مع سلسلة ايفون 14 برو العام الماضي. تعد الجزيرة الديناميكية من الميزات الثورية التي حلت محل النوتش الرديء الذي ابتليت به هواتف ايفون خلال السنوات الماضية.

وبالتالي، أن نرى الجزيرة الديناميكية على جميع هواتف ايفون 15 هو حقاً أمر رائع. تستخدم ابل زجاجاً ملوناً للجانب الخلفي ويتم حمايته بطبقة أكثر متانة.

يأتي هاتف ايفون 15 بشاشة قياس 5.7 إنش، بينما يأتي هاتف ايفون 15 بلس بشاشة قياس 6.1 إنش. سيتوفر كلا الهاتفين بخمسة ألوان مختلفة.

شاشات كلا الهاتفين عبارة عن لوحة عرض OLED Super Retina XDR والتي تصل معدلات سطوعها إلى 1600 شمعة و 2000 شمعة على التوالي.

أيضاً تم ترقية مستشعر الكاميرا الرئيسي على الهواتف باستخدام مستشعر 48 ميجابكسل بدلاً من 12 ميجابكسل والذي سيمنح هواتف ايفون 15 الأساسية تجربة تصوير أكثر جمالية وتسجيلات فيديو أفضل جودة.

استخدمت ابل تكنولوجيا المُحرك العصبي في كلا الهاتفين من أجل تحسين جودة الصور والوصول بها إلى نتائج استثنائية والحصول على صور أعلى دقة بشكل أفضل من أي وقت مضى.

ضمن إعداد الكاميرا هناك أيضاً عدسة تيليفوتوغرافي بدقة 12 ميجابكسل والتي تدعم قدرات التكبير التلقائي، الميزة التي سيتم الترحيب بها لعشاق تصوير الفيديوهات بكاميرا الهاتف.

لا يزال إعداد الكاميرا مكون من كاميرتين فقط على ظهر الهاتف والتي تستخدم تقنية تجميع وحدات البكسل لتحسين الأداء أثناء التصوير في الإضاءة المنخفضة.

ومع ذلك، لا تزال كاميرا الهاتف تستخدم تقنية التقريب الرقمي بمعدل 2x التي تعتمد على اقتصاص الصورة وتكبيرها من داخل المستشعر.

يعتمد برنامج الكاميرا على إمكانات التعلم الآلي لاستشعار ما يحاول المستخدم تصويره بكاميرا الهاتف لتحسين جودة الالتقاط وتعزيز التركيز على موضوع الصورة، مما يعني أنك لن تكون مُضطر على التلاعب بإعدادات البرنامج المزعجة يدوياً إلا في حال كنت تحتاج فعلاً إلى ذلك.

بما أن الكاميرا تتطلب المزيد من الموارد، فلقد تم ترقية المعالج بداخل أمعاء هواتف ايفون 15 إلى Apple A16 Bionic بدلاً من A15 Bionic.

بهذا الشكل أصبحت هواتف ايفون 15 الأساسية تحتوي على شريحة معالجة مُجهزة بمحرك عصبي مكون من 16 نواة مركزية ووحدة معالجة رسومية مكونة من 10 أنوية.

هذه الموارد الأكثر قوة في قدرات المعالجة المركزية والرسومية ستمنح هواتف ايفون 15 المزيد من القوة أثناء التعامل مع المهام الجادة، من تحرير الفيديو إلى ممارسة الألعاب ستكون التجربة أفضل من أي وقت مضى.

ووفقاً لما ذكرته ابل أيضاً فلقد تمكنت الشركة من تحسين معالج A16 Bionic لتوفير المزيد من الطاقة وتعزيز عمر البطارية.

تحتوي سلسلة ايفون 15 على الجيل الثاني من شريحة النطاق العرض UWB والتي ستساعد في تتبع الهاتف بشكل أكثر دقة. حاولت ابل أيضاً تحسين إمكانية الاتصال بالقمر الصناعي لحالات الطوارئ.

أما فيما يخص الأسعار فيبدا سعر هاتف ايفون بقيمة 799$ دولار أمريكي لنموذج 128 جيجابايت، بينما يبدأ سعر ايفون 15 برو ماكس بقيمة 899$ دولار أمريكي لنموذج 128 جيجابايت.

ايفون 15 برو – قدرات تتبع الأشعة

إذا كنت تعتقد أن هاتف ايفون 15 لن يكون كافياً بالنسبة لك، فمن المُفترض أن يمنحك ايفون 15 برو المزيد من القوة وسرعة الأداء التي تسعى للحصول عليها.

إن معايير الصناعة المستندة إلى تكنولوجيا التيتانيوم تجعل هواتف ايفون 15 برو أخف وزناً بشكل أفضل من أي وقت مضى، ولكنها أصبحت أكثر متانة أيضاً.

نجحت ابل في تقليص حواف هواتف ايفون 15 برو من أجل منح المستخدمين مساحة أكبر من شاشة العرض دون التأثير على الحجم النهائي للهاتف.

يأتي هاتف ايفون 15 برو بشاشة قياس 6.1 إنش، بينما يأتي هاتف ايفون 15 برو ماكس بشاشة قياس 6.7 إنش. لقد كنا نترقب أيضاً أن تقوم ابل باستبدال زر التنبيه الجانبي على هواتف ايفون 15 برو، وهذا ما حصل بالفعل.

تم استبدال زر التنبيه بزر الإجراء القابل للتخصيص Action Button والذي يُرمز إليه أيضاً باسم الزر القابلة للبرمجة. من ضبط مؤقت الساعة إلى فتح تطبيق الكاميرا، سيفتح زر الإجراء القابل للتخصيص المجال للعديد من المهام التي تعزز من تجربة الاستخدام.

حاولت ابل تسليط الضوء على وضع الاستعداد الجديد “StandBy Mode” الذي تدعمه هواتف ايفون 15 برو. وضع التشغيل هذا يتيح لك القدرة على تحريك الهاتف إلى الوضع الأفقي أثناء وضعة على الشاحن لعرض المزيد من المعلومات الأكثر أهمية بملء الشاشة. عرضت ابل ساعة مكتبية أثناء تفعيل وضع الاستعداد، ولكن سيكون من المثير للاهتمام أن نعرف ما الذي يُمكن لشاشة ايفون 15 برو أن تقدمه أكثر من ذلك في وضع الاستعداد.

هواتف ايفون 15 برو لا تحتوي على شريحة A17 القياسية، وإنما تعمل بواسطة شريحة A17 Pro المبنية على تقنية تصنيع 3 نانوميتر.

تدّعي ابل أن هذه الشريحة قادرة على منافسة بعض شرائح المعالجة على أنظمة سطح المكتب. سمح الأداء العالي لشريحة المعالجة الجديدة بالقدرة على دعم وحدة التحكم الجديدة USB 3.0 والتي من المفترض أن توفر سرعة أكبر في الشحن ونقل البيانات. ولكن للأسف،

لا يدعم المعالج معيار Thunderbolt. ومع ذلك، من المؤكد أن يوفر معالج A17 Pro المزيد من القوة لتعزيز الأداء في جميع أنواع المهام، وخاصة تلك التي تتطلب موارد كثيفة.

يحتوي المعالج على وحدة معالجة رسومية تُلقب باسم GPU Pro والتي تحتوي على ستة أنوية. من المفترض أن تتيح لك وحدة المعالجة الرسومية القدرة على التعامل مع مهام تحرير الفيديو بشكل أكثر ملائمة.

تقول ابل أن وحدة المعالجة الرسومية ستكون شبيهة بمعالج RTX 4080، مما يعني أن A17 Pro يحتوي على شريحة مخصصة لتتبع الأشعة. بهذا الشكل، أصبحت تقنية تتبع الأشعة مدعومة بشكل رسمي بفضل معالج A17 Pro.

أما فيما يتعلق بالقدرات البصرية، فيمكنك الآن تصوير RAW بدقة 48 ميجابكسل. وتماماً مثل ايفون 15، سيتيح نظام التصوير الحاسوبي من ابل إمكانية التقاط صور عالية الدقة بدقة 24 ميجابكسل باستخدام تقنية التعلم الآلي لتحسين جودة الصورة والحصول على لقطات عالية الدقة.

هناك أيضاً عدسة منظار بيرسكوب على هاتف ايفون 15 برو ماكس والتي تدعم التقريب البصري بمعدل 5x، بينما تظل قدرة التكبير على هاتف ايفون 15 برو بمعدل 3x.

ستكون هواتف ايفون 15 برو متاحة اعتبارًا من يوم 22 سبتمبر بسعر يبدأ من 999$ دولار أمريكي، بينما يبدأ سعر ايفون 15 برو ماكس بقيمة 1199$ دولار أمريكي.

ساعة ابل وتش 9 تحصل على خاصية النقر المزدوج

عام جديد، يعني الحصول على ساعة ابل وتش جديدة أيضاً، وهذا العام ليس استثناءً. ساعة ابل وتش الجديدة مدعومة بمعالج S9 الذي يحتوي على مجموعة أكبر من الترانزستورات بفارق 60% مقارنة بمعالج ساعة ابل وتش 8.

هذه الشريحة وحدها ستجعل الترقية إلى ساعة ابل وتش 9 فكرة منطقية، حتى وإن كنت تمتلك بالفعل ساعة ابل وتش 8. تحتوي ساعة ابل وتش 9 على محرك عصبي جديد يمنحها عمر بطارية أطول ويتكامل بشكل أفضل مع المساعد الرقمي Siri لتوفير استجابة أكثر دقة.

يساعد المحرك العصبي الجديد Siri بالوصول إلى البيانات الصحية المحفوظة على الساعة لكي يتمكن المستخدم من طرح الأسئلة على Siri والحصول على ردود أكثر دقة. كل هذا وبالإضافة إلى ميزة “النقر المزدوج” الجديدة.

من خلال ميزة النقر المزدوج ستتمكن من النقر بإبهامك على يدك مرتين لتنفيذ مهام مختلفة ذات صلة بالتطبيقات التي تستخدمها في ذلك الوقت.

تمكنت ابل أيضاً من تحسين خاصية العثور على جهازي على ساعة ابل وتش لتسهيل العثور على هاتفك الايفون عندما تواجه صعوبة في إيجاده.

ستكون ساعة ابل وتش 9 متوفرة اعتبارً من يوم 22 سبتمبر بسعر 399$ دولار أمريكي على شكل مجموعة مختلفة من الألوان.

ساعة ابل وتش ألترا 2 أصبحت أكبر وأكثر سطوعاً وبعمر بطارية أطول

إذا كنت تريد ساعة ابل وتش أكبر، فيجب أن تستثمر أموالك في ساعة ابل وتش ألترا 2. تحتوي الساعة على نفس شريحة المعالجة Apple S9 وبالتالي، فإن جميع المزايا التي تتمتع بها ساعة ابل وتش 9 مُضمنة أيضاً بداخل ساعة وتش ألترا 2.

ولكن الترقيات الأكثر بروزاً لساعة ابل وتش الترا 2 أنها تحتوي على شاشة أكثر سطوعاً تصل معدلات ذروة سطوعها إلى 3000 شمعة وتأتي مع وجه حصري خاص بها يتيح عرض العديد من المعلومات الهامة وبشكل أكثر بكثير مما يمكن لساعة ابل وتش 9 عرضه على الشاشة.

ستساعدك الساعة على توصيل أجهزة اللياقة البدنية التي تعمل بواسطة البلوتوث لكي تكون ساعة ابل وتش ألترا 2 الخيار المثالي لعشاق المغامرات والرياضات القاسية والأكثر خطورة.

الأمر المثير للدهشة هو أنه بالرغم من الشاشة الأكبر والأكثر سطوعاً، إلا أن ساعة ابل وتش ألترا 2 توفر نفس عمر البطارية الذي يمكنك الحصول عليه مع ساعة ابل وتش 9. تقول ابل أن الساعة قادرة على خدمتك لما يصل إلى 23 ساعة من الاستخدام النموذجي أو حتى 72 ساعة أثناء الاستخدام في وضع موفر البطارية.