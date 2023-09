أبل تكشف عن منتجاتها الجديدة في مؤتمرها 2023

كشفت شركة أبل الأمريكية، بمؤتمرها المنعقد أمس الثلاثاء، عن عدد من المنتجات الجديدة، من بينها ساعتها الذكية “أبل واتش سيريس 9″، وهاتفها الذكي “آيفون 15”.

زودت أبل ساعتها الذكية “أبل واتش سيريس 9” بمعالج أسرع وأجهزة استشعار جديدة، بما في ذلك وحدة معالجة رسومات لتكون أسرع في أوقات التحميل عند فتح التطبيقات.

ويحتوي معالج S9 SiP على إصدار جديد يشبه شريحة U1، حيث تسمح بمعرفة موقع الأجهزة الأخرى القريبة.

كما أصبحت خاصية التحدث إلى Siri، أسرع ولا تحتاج الاتصال بالإنترنت.

وتبدأ أسعار ساعات أبل بحسب الموديل، حيث يأتي سعر ساعة “واتش سي” بقيمة 249 دولار إلى 299 دولار.

أما سعر ساعة “سيريس 9” يتراوح ما بين 399 دولار إلى 499 دولار أمريكي.

و ساعة “أبل واتش ألترا 2” يبدأ من 799 دولار.

ومن المقرر أن يبدأ طرح ساعات أبل بنظام الحجز المسبق بداية من 12 سبتمبر 2023، على أن تصل إلى المتاجر في 22 من الشهر الجاري.

كما كشفت أبل عن هاتفها الجديد “آيفون 15″، الذي يتميز بالعديد من المزايا أبرزها:-

دقة الكاميرا 48 ميجا بكسيل، بذلك يمكن لجهاز ايفون 15 القيام بتقريب X2 بنفس الجودة العالية ذاتها.

تم عمل تحسينات على التصوير في الوضع الليلي.

ميزة التبديل إلى وضع التصوير الرأسي بشكل تلقائي مع تركيز جديد وتحكم أكثر في العمق.

وضع HDR الذكي يوفر لك التقاط السماء والأجواء مع الهدف في وقتٍ واحد.

ويتميز بالجزيرة الديناميكية، وسطوع للشاشة يصل إلى 2000 شمعة في المتر المربع.

آيفون 15 يأتي مع معالج A16 Bionic وهو المتوفر مع أجهزة ايفون 14 برو مع بطارية تصمد لنحو يوم كامل.

أجهزة آيفون 15 تأتي مع المنفذ USB-C بحيث يمكن للكابل نفسه شحن أجهزة الآيباد والماك.

أما عن آيفون 15 برو وبرو ماكس فيأتيان بالمعالج الجديد للغاية A17 Pro بدقة تصنيع 3 نانو متر، وهي أول معيارية دقة تصنيع في العالم، وأسرع بما يصل إلى 20% في ذروة الأداء مع وحدة رسومات جديدة ومبتكرة، ووحدة معالجة مركزية سداسية النواة وأداء مزدوج وكفاءة رباعية، محرك عصبي مكون من 16 نواة، وحدة USB جديدة ودعم USB 3 بسرعات تصل إلى 10 جيجابت في الثانية باستخدام كابل USB.

إضافة إلى الألوان الواضحة حيث يدعم التصوير بميزة الأكشن مود لثبات التصوير خلال الحركة.

الآيفون أصبح أكثر قابلية للإصلاح مع استبدال الزجاج الخلفي بسهولة، فالهيكل الأساسي بالكامل مصنوع من الألومنيوم المعاد تدويره بنسبة 100%، وتم استبدال زر الصامت بـزر الإجراء حيث سيوفر مزايا أخرى يمكن تخصيصها.

الأسعار للنسخة العادية بسعر يبدأ من 799$ وللنسخة بلس يبدأ من 899$.

أما أسعار النسخة برو فبسعر يبدأ من 999$ لسعة 128 جيجابايت .

النسخة برو ماكس يبدأ من 1199$ لسعة 256 جيجابايت .

النسخة برو ماكس يبدأ من 1199$ لسعة 256 جيجابايت . الطلب المسبق يبدأ يوم 15 سبتمبر، والبيع يوم 22 سبتمبر.

أما عن التحديث المنتظر فقد كشفت أبل عن موعد تحديث نظام التشغيل iOS 17، حيث يبدأ طرحه بشكل رسمي بداية من 18 سبتمبر الجاري.

ويعد تحديث iOS 17 تحديث برامج مجاني تطلقه أبل لمستخدمي الهواتف الذكية الخاصة بها.

