سيتم إطلاق جالكسي S24 ألترا بمعالج كوالكم عالمياً!

ستعاود سامسونج استخدام شرائح Exynos الخاصة بها مع سلسلة جالكسي S24 الرائدة العام المقبل. يًقال أن سلسلة جالكسي S24 ستأتي بمعالج Exynos 2400 SoC في بعض الأسواق، بينما ستحصل الأسواق الأخرى على إصدار مكسور السرعة من معالج Snapdragon 8 Gen 3.

هذا أمر أعتدنا على رؤيته من سامسونج على مر السنين، ولكن يُستثنى من ذلك سلسلة جالكسي S23 الت تم شحنها إلى جميع الأسواق بمعالج Snapdragon 8 Gen 2.

ومع ذلك، يبدو أن سامسونج تريد تغيير استراتيجيتها المزدوجة العام القادم، حيث يُقال أن الشركة عازمة على إطلاق طراز جالكسي S24 ألترا بمعالج Snapdragon فقط على مستوى العالم.

قد يتم إطلاق جالكسي S24 ألترا بمعالج كوالكم عالمياً

عندما تخلت سامسونج عن شرائح Exynos الخاصة بها مع سلسلة جالكسي S23 هذا العام، شعرنا بأن الشركة بدأت تولي اهتمام أكبر نحو كسب رضاء عملائها. لقد كان هذا القرار موضع تقدير من الجميع.

جاء هذا القرار بعد سنوات طويلة من اعتماد سامسونج على الاستراتيجية المزدوجة لهواتفها الرئيسية إذ دائماً ما تحصل الصين وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة على النماذج التي تعمل بواسطة معالج سنابدراجون، بينما تحصل بقية الأسواق الأخرى على نموذج إكسينوس.

لم يكن لدينا مانع في استخدام هاتف جالكسي S بمعالج إكسينوس. ولكن اتضح لنا أن شرائح إكسينوس تواجه العديد من المشاكل المتعلقة بالطاقة والأداء والحرارة مقارنة بشرائح سنابدراجون التي كانت تعمل على أفضل نحو ممكن.

لطالما تفوقت هواتف سامسونج التي تعمل بمعالج سنابدراجون على شقيقتها التي تعمل بمعالج إكسينوس. وخلال السنوات الأخيرة، اتسعت فجوة الأداء بين كلا النموذجين، وازدادت مشاكل الحرارة واستهلاك الطاقة الأعلى على معالج إكسينوس.

هذه المشاكل هي ما تسببت في استبعاد معالج إكسينوس مع سلسلة جالكسي S23 هذا العام. ولكن يبدو أن هذا الحال لن يستمر لفترة طويلة.

سامسونج تصنع شرائح المعالجة بنفسها، وبالتالي فهي تريد تسويق شرائحها الخاصة لتحقيق عائد أكبر من الإيرادات، خاصة بالنظر إلى ارتفاع سعر شرائح سنابدراجون.

ومع عودة معالج إكسينوس مرة أخرى مع سلسلة جالكسي S24، فمن المُرجح أن تكون سامسونج نجحت في تحسين تقنية التصنيع الخاصة بشرائح إكسينوس وهي واثقة أن معالج Exynos 2400 أصبح على قدم وساق مع معالج Snapdragon 8 Gen 3.

ولكن إذا كانت هذه هي الحقيقة، فلماذا تقرر سامسونج الآن إطلاق نموذج “ألترا” بمعالج سنابدراجون على مستوى العالم؟ هذا يعني أن معالج Exynos 2400 لا يزال متخلفاً عن معالج Snapdragon 8 Gen 3 بفارق كبير.

على كل حال، إذا كنت تستعد للحصول على هاتف جالكسي S24 ألترا العام المقبل، فقد يكون هذا الخبر السعيد بمثابة بشرى سارة وتحفيز إيجابي لاقتناء الهاتف. ولكن بالنسبة لممن يخطط لشراء جالكسي S24 أو جالكسي S24 بلس، فللأسف هؤلاء سيظلون عالقين مع معالج إكسينوس.