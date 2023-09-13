ايفون 15 برو ماكس – ما يلزمك معرفته عن عدسة المنظار الجديدة

تماماً كما كنا نتوقع، يأتي هاتف ايفون 15 برو ماكس بعدسة منظار تيليفوتوغرافي جديدة بدقة 12 ميجابكسل والتي لا يُمكنك إيجادها في أي هاتف ايفون آخر.

تعتمد عدسة البيرسكوب على التصميم الرباعي لتمكين التكبير البصري بمعدل 5x وهي ترقية ملحوظة مقارنة بمعدل 3x المتوفرة على هاتف ايفون 15 برو وهواتف ايفون 14 برو للعام الماضي.

بفضل التكبير البصري 5x تم توسيع مجال التكبير الرقمي لمعدل 25x. على الرغم من أن هذا هو أكبر معدل تكبير رقمي على أي هاتف ايفون رأيناه حتى الآن، إلا إنه لا يزال متخلفاً عن المنافسة.

فعلى سبيل المثال، يوفر هاتف جالكسي S23 ألترا تكبيراً رقمياً بمعدل 100x والذي يسمح بالقدرة على التصوير من مسافة تبعد 330 قدم أي ما يوازي 100 متر تقريباً.

بينما يحتوي هاتف بيكسل 7 برو على عدسة تيليفوتوغرافي تدعم التكبير البصري بمعدل 5x والتي توفر إمكانات التكبير الرقمي بمعدل 30x.

من الواضح أن شركة ابل لا تولي اهتماماً كبيراً للتكبير الرقمي لأنه عادةً ما ينتج عنه تفاصيل رديئة وجودة سيئة. بدون أي شك، التكبير البصري أفضل كثيراً من التكبير الرقمي لأن الأول يعتمد على قدرات هاردوير الكاميرا، بينما يعتمد الأخير على التحسينات البرمجية لقدرات الاقتصاص.

التكبير البصري بمعدل 5x ستظل ميزة لا يُمكن إنكارها والتي كانت تمس الحاجة إليها على مدار السنوات القليلة الماضية، وأصبحت الآن متوفرة أخيراً بشكل حصري على هاتف ايفون 15 برو ماكس. للأسف، لا يمكنك العثور عليها على هاتف ايفون 15 برو.

ولكن هناك بعض القواسم المشتركة في إعداد الكاميرا بين كلا طرازي ايفون 15 برو. فسوف تجد أن كلاهما يحتويان على مستشعر رئيسي أكبر بدقة 48 ميجابكسل قادر على التقاط المزيد من الضوء لتحسين جودة الصورة أثناء التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة.

يمتاز مستشعر 48 ميجابكسل الرئيسي بعدسة قابلة للضبط البؤري بأطوال مختلفة مثل 24 مم و 28 مم و 35 مم. أيضاً ستحصل على عدسة فائقة الاتساع جديدة بدقة 12 ميجابكسل قياس 13 مم والتي تدعم الجيل الثاني من تكنولوجيا التثبيت البصري.