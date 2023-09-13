وضعية الجلوس لفحص ضغط الدم قد لا تكون أفضل مؤشر للسكتة الدماغية والوفاة!

إنجلترا – وجدت دراسة جديدة أن قياس ضغط الدم في وضع مختلف عن الجلوس يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وحتى الموت.

وأظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أثناء الاستلقاء على ظهورهم، يكونون أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية أو السكتة الدماغية أو قصور القلب أو الوفاة المبكرة.

ويساعد الجهاز العصبي اللاإرادي على تنظيم ضغط الدم في أوضاع الجسم المختلفة.

وأوضح فريق البحث أن الجاذبية قد تتسبب في تجمع الدم عندما تكون جالسا أو واقفا، لكن الجسم في بعض الأحيان يكون غير قادر على تنظيم قراءة ضغط الدم بشكل صحيح عندما تكون مستلقيا.

وشملت دراسة مخاطر تصلب الشرايين نحو 11369 شخصا بالغا (بمتوسط أعمار 54 عاما)، حيث قام الباحثون بفحص العلاقة بين أوضاع الجسم وضغط الدم وصحة القلب.

وجمعت البيانات المتعلقة بالاستلقاء وضغط الدم أثناء الجلوس، خلال فترة التسجيل التي جرت بين عامي 1987 و1989.

وتم قياس ضغط الدم للمشاركين في الدراسة أثناء الاستلقاء لفترة وجيزة في العيادة.

وكشفت النتائج أن 16% من المشاركين الذين لم يعانون من ارتفاع ضغط الدم أثناء الجلوس، كانت لديهم قراءة عالية عند الاستلقاء.

وعلى سبيل المقارنة، فإن حوالي 74% من الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أثناء الجلوس أظهروا أيضا قراءة عالية عند الاستلقاء.

علاوة على ذلك، فإن أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أثناء الاستلقاء أو الجلوس لديهم خطر أعلى نحو 1.6 مرة للإصابة بأمراض القلب التاجية، وزيادة خطر الإصابة بقصور القلب بمقدار 1.83 مرة، وكذلك ارتفاع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بمقدار 1.86 مرة، وخطر أعلى بمقدار 1.43 مرة للوفاة المبكرة بشكل عام.

وقال دوك إم جياو، المعد الرئيسي للدراسة: “إذا تم قياس ضغط الدم فقط أثناء جلوس الأشخاص في وضع مستقيم، فقد يتم تفويت خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية إذا لم يتم قياسه أيضا أثناء استلقائهم على ظهورهم. تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن الأشخاص الذين لديهم عوامل خطر معروفة للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية قد يستفيدون من فحص ضغط الدم لديهم أثناء الاستلقاء على ظهورهم”.

ومع ذلك، أبلغ الفريق أيضا عن بعض القيود، بما في ذلك عمر المشاركين في وقت التسجيل، ما قد يعني أن النتائج قد لا تكون قابلة للتعميم على كبار السن.

من المقرر تقديم البحث في الجلسات العلمية لارتفاع ضغط الدم لعام 2023 التي تنظمها جمعية القلب الأمريكية، والتي تعقد في الفترة من 7 إلى 10 سبتمبر في بوسطن.

المصدر: إكسبريس