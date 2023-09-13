ما هي سرعة الشحن القصوى على هواتف ايفون 15؟

أثناء مؤتمر ابل بالأمس قال كيان درانس من شركة ابل أن طُرز ايفون 15 الأساسية باتت تدعم الجيل الثاني من معيار الشحن Qi2، ومع ذلك يبدو أن هذا لا يعني أنك ستحصل على سرعة شحن أعلى.

لقد تبين من خلال صفحة المواصفات الفنية لكلً من ايفون 15 وايفون 15 بلس أن الشحن المستند إلى معيار Qi لا يزال بسرعة 7.5 وات فقط، بينما يظل شحن MagSafe ثابتاً على سرعة 15 وات.

معيار الشحن الجديد Qi2 هو عبارة عن تقنية شحن لاسلكية مستندة إلى تقنية الشحن MagSafe التي توفرها شركة ابل. تتضمن هذه التكنولوجيا توافر ملف شحن مغناطيسي يضمن للهواتف التوافق التام مع أجهزة الشحن اللاسلكية. والذي يوفر أيضاً كفاءة طاقة مُحسنة وسرعة أعلى للشحن.

ولقد أعلنت بعض العلامات التجارية عن توافر شواحن Qi2 التي تدعم سرعة الشحن بمعدل 15 وات، تماماً مثل شحن MagSafe 2. ومع ذلك، يبدو أن جهازي ايفون 15 لن تدعم هذه السرعة “15 وات” على الرغم من دعمها لمعيار شحن Qi2 الجديد.

من الواضح أيضاً أن شحن MagSafe لم يحصل على أي تحسينات ملحوظة. وبالتالي، جميع الشائعات التي حصلنا عليها خلال الأسابيع الماضية التي أشارت إلى شحناً سلكي أسرع كانت غير دقيقة.

فمثلاً، ذكر موقع 9To5Mac أن هواتف ايفون 15 قد تدعم الشحن السلكي بقوة 35 وات. ولكن صفحة المواصفات الفنية لهواتف ايفون 15 لم تذكر أي تحسينات ملحوظة في سرعة الشحن السلكي.

هذا يعني أنه لا يزال بإمكانك شحن هواتف iPhone 15 بنسبة 50% خلال 30 دقيقة عن طريق محول شحن بقوة 20 وات. ومع ذلك، من الممكن أن يساعد استخدام شاحن بقوة 35 وات في تعزيز سرعة الشحن قليلاً، ولكننا لا يوجد ما يضمن لك ذلك.

عموماً، لا يمكننا الجزم على سرعة الشحن التي تدعمها طُرز ايفون الأساسية من خلال صفحة المواصفات الفنية أو الشائعات السابقة. ولكن يجب أن يتم اختبار الهواتف عملياً لتحديد السرعة القصوى النهائية التي يمكن لكلا الهاتفين الوصول لها.