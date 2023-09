بعد طرح تطبيق المراسلة الشهير “تيليجرام” ميزة القنوات لمستخدميه، بدأ منافسه الرئيسي “واتساب” الآن بطرح ميزة القنوات في 150 دولة.

باستخدام قنوات واتساب، يمكن للمستخدمين مشاركة التحديثات أو المعلومات مع العديد من المستخدمين الآخرين على واتساب، يمكن للمستخدمين أيضًا البحث عن قناة معينة باستخدام الدليل والرد على الرسائل التي يرسلها مالك القناة.

وفقا لما أوردته منصة “رقمي” فقد أعلن “مارك زوكربيرغ” الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، عن طرح قنوات واتساب في قناته الخاصة، ويمكن للمستخدمين الانضمام إلى قناة واتساب الرسمية للتعرف على آخر التحديثات على المنصة، ويمكن لمستخدمي واتساب تصفية القنوات الموجودة في الدليل والانضمام إلى القنوات التي لديها أكبر عدد من المتابعين، والأكثر نشاطًا، وغيرها.

علماً بأنه لا يمكن لمستخدمي واتساب الانضمام إلى القناة إلا من خلال رابط دعوة صالح، كما أنه لن تتم مشاركة رقم هاتف صاحب القناة لحماية خصوصية المستخدم.

كما يمكن لأعضاء قناة واتساب الرد على رسالة باستخدام الرموز التعبيرية، وستكون الرسائل المرسلة عبر قنوات واتساب متاحة لمدة 30 يومًا، يمكن لأعضاء القناة التفاعل على الرسائل المشتركة ولكن لا يمكنهم الرد عليها، فإن الرسائل التي يتم بثها في القناة ليست محمية من طرف إلى طرف، وللترويج لهذه الميزة، تعاون “واتساب” مع المشاهير الذين لديهم بالفعل قناة على واتساب.

اكتسب تطبيق واتساب المزيد من الميزات التي تتيح للمستخدمين التفاعل باستخدام الرموز التعبيرية، ومع ذلك؛ لن تظهر لك المنصة ردود أفعال من المتابعين الآخرين، ولكن يمكن للآخرين رؤية عدد التفاعلات ونوعها، يتم طرح ميزة قنوات واتساب تدريجيًا وستكون متاحة للجميع في الأشهر المقبلة.

The post «واتساب» تطلق ميزة القنوات appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا