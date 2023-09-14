4 أسباب تجعل ايفون 15 برو الأفضل منذ سنوات

بعد أسابيع طويلة من التسريبات والشائعات حول هواتف ايفون 15 برو، والتي كنا نترقبها بفارغ الصبر، ها هي الآن باتت أمامنا بعد أن تم الإعلان عنها بشكل رسمي.

إنها أجهزة باهظة الثمن، وأغلى من أي وقت مضى، ولكن هل لديها حقاً ما يجعلها تستحق هذه الزيادة؟ حاولت ابل تبرير زيادة السعر، وخاصة لطراز برو ماكس، من خلال العديد من الميزات الجديدة، التي ربما وربما لا تكون مهمة بالنسبة لك.

يأتي هاتف ايفون 15 برو بشاشة 6.1 إنش بسعة تخزين 128 جيجابايت بقيمة 999$ دولار أمريكي، بينما يأتي هاتف ايفون 15 برو ماكس بسعر 1199$ دولار بسعة تخزين 256 جيجابايت.

ستكون الهواتف متاحة للطلب المسبق ابتداءً من يوم الجمعة القادم، وسوف تكون متوفرة للبيع يوم 22 سبتمبر. هناك العديد من القواسم المشتركة بين جميع طُرز السلسلة، ولكن هناك بعض المميزات التي تجعل سلسلة ايفون 15 برو الأفضل منذ سنوات.

زر الإجراء القابل للتخصيص أو Action Button

لطالما تميزت هواتف ايفون بزر التنبيه الذي يتيح للمستخدم التبديل بين وضع الرنين والصامت. ولكن قررت ابل استبدال هذا الزر بزر جديد أطلقت عليه اسم Action Button أو زر الإجراء.

بطبيعة الحال، سيُمكّنك الزر الجديد – عن طريق النقر المطول – التبديل أيضاً بين وضعي الرنين والصامت، تماماً كما كان نفس الحال مع زر التنبيه السابق. ولكن هناك العديد من الأوضاع الأخرى المثيرة للاهتمام التي يُمكن إجراءها من خلال الزر الجديد.

لكونه زر “قابل للتخصيص”، فسوف تتمكن من ضبطه لبدء تشغيل الكاميرا أو بدء تسجيل صوتي تنشيط إحدى مزايا تسهيلات الوصول كتشغيل مصباح الفلاش أو المكبر أو تشغيل اختصار.

لماذا يعد زر التنبيه ميزة جديرة بالاهتمام؟ هذا لأنه نظرياً سيسمح لك بتنفيذ إجراءات معقدة على وجه السرعة، أبسطها تشغيل إحدى تطبيقاتك الأكثر استخداماً بمجرد احتياجك له – الأمر متوقف على حسب كيفية ضبطك له.

التصميم الجديد

قررت ابل التخلي عن بنية الإطارات المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ واستبدالها بإطارات مصنوعة من التيتانيوم (الدرجة 5) والتي عادةً ما يتم استخدامها في قطاع صناعة الطائرات والسفن الفضائية. هذه المادة تضمن لهواتف ايفون 15 برو أن تكون أكثر متانة، ولكن أخف وزناً أيضاً.

نجحت ابل في تقليل الحواف حول الشاشة، على الرغم من أن حجم الشاشة لم يتغير. ولكن تقلص الهيكل منح هواتف برو مساحة عرض أكبر بفضل الحواف الأقل سُمكاً.

أيضاً انتقلت ابل إلى منفذ USB-C وتخلصت أخيراً من Lightning – هي ليست ميزة حصرية لطرازات برو، وإنما هي سمة أساسية على جميع هواتف ايفون 15.

ولكن في حين أن سرعة نقل البيانات ستظل كما هي على هواتف ايفون 15 الأساسية بسبب اعتمادها على معيار USB 2.0 – تماماً كما كان هذا هو الحال مع منفذ Lightning – ولكن حصلت هواتف ايفون 15 برو على منفذ USB-C بمعيار USB 3 والذي يضمن سرعة نقل بيانات أعلى تصل إلى 10 جيجابايت في الثانية.

معالج A17 Pro

لقد كنا نتوقع أن تأتي هواتف ايفون 15 برو بمعالج A17 Bionic، ولكن حاولت ابل أن تعيد صياغة اسم المعالج لتعكس مدى تفوق بنيته ونظامه على بنية شرائح Bionic القياسية، ولهذا استخدمت لقب جديد للمعالج باسم A17 Pro.

هذا هو أول معالج يستند على دقة تصنيع 3 نانوميتر والذي يحتوي على 19 مليار ترانزستور بدلاً من 16 فقط بمعالج A16 Bionic.

تحتوي الشريحة الجديدة على وحدة معالج مركزي سداسي النواة ومعالج رسومي سداسي النواة أيضاً. وتدّعي أبل أن المعالج الرسومي أسرع بفارق 20% فضلاً عن كفاءته الأعلى في الطاقة. الأكثر أهمية أن المعالج الرسومي يدعم تكنولوجيا تسريع تتبع الأشعة، ووفقاً لأبل أنه الأفضل على الإطلاق على أي هاتف ذكي آخر.

ترقيات الكاميرا

تقول ابل بفضل معالج A17 Pro وطلاء العدسة الجديد المضاد للتوهج للكاميرا فائقة الاتساع سوف تحصل على جودة تصوير استثنائية في الوضع الليلي.

على الرغم من أن هواتف ايفون 15 الأساسية انتقلت إلى مستشعر 48 ميجابكسل الذي تم استخدامه في ايفون 14 برو ماكس العام الماضي، ولكن حصلت هواتف ايفون 15 برو على مستشعر 48 ميجابكسل أيضاً ولكنه أكبر حجماً.

مستشعر 48 ميجابكسل الجديد يأتي بفتحة عدسة f/1.78 وقادر على التقاط صور HEIF بدقة 24 ميجابكسل أو بدقة 48 ميجابكسل في الضوء الساطع ولا يزال ProRes مدعوماً أيضاً.

أثناء استخدام وضع التصوير بدقة 24 ميجابكسل، يُمكن استخدام ثلاث مستويات مختلفة لتكبير الصورة. هذه المستويات الثلاث تعادل عدسات قياس 24 مم و 28 مم و 35 مم.

يحصل ايفون 15 برو على عدسة تيليفوتو مُحسنة بدقة 12 ميجابكسل، ولكنها لا تزال تدعم التكبير البصري بمعدل 3x، ولكن ايفون 15 برو ماكس يحصل على عدسة منظار جديدة طراز tetra prism المسؤولة عن عملية ارتداد الضوء أربع مرات داخلياً لتوفير طول بؤري يصل إلى 120 مم لتحقيق تقريب بصري بمعدل 5x.