تسريب سعر ومواصفات Xiaomi 13T قبل الإطلاق الرسمي بأيام!

من المقرر أن يتم الإعلان عن سلسلة Xiaomi 13T في وقت لاحق من شهر سبتمبر الجاري، ولقد حصلنا على تأكيد رسمي من الشركة الصينية أنها تستعد لاستضافة حدث الإعلان في العاصمة الألمانية، برلين، يوم 26 القادم. وبالمناسبة، سيكون إطلاقاً عالمياً، مما يعني أن السلسلة ستشق طريقها إلى جميع الأسواق في غضون أسابيع قليلة.

فقط في حال كنت تتساءل، فإن التشكيلة تتكون من هاتفين فقط: Xiaomi 13T و Xiaomi 13T Pro. ولقد رأينا Xiaomi 13T على أرضع الواقع من خلال مقطع فيديو مدته 18 دقيقة على إحدى قنوات اليوتيوب الإسبانية منذ أسابيع قليلة.

اليوم، لدينا مجموعة جديدة من العروض التي تبدو وكأنها عروض رسمية لكلا الهاتفين، فضلاً عن المواصفات الفنية والأسعار المتوقعة لكلاهما.

من حيث التصميم، يبدو أن كلا الهاتفين متطابقين. كلاهما يحتويان على جوانب مسطحة وشاشة مسطحة وفتحة ثقب مركزية في الشاشة. على الرغم من سُمك الحواف النحيف إلا أن الحواف لن تكون موحدة على الجوانب الأربعة بسبب زيادة سُمك الحافة السفلية.

الجانب الخلفي يشتمل على ثلاث كاميرا بداخل جزيرة مربعة الشكل، مع وجود لشعار شركة لايكا Leica المسؤولة عن ضبط عدسات الكاميرا ومعايير الألوان.

مواصفات Xiaomi 13T

سيأتي كل من Xiaomi 13T و Xiaomi 13T Pro بشاشة قياس 6.67 إنش والتي ستكون عبارة عن لوحة عرض AMOLED بدقة +FHD بمعدل تحديث 120Hz ومعدل سطوع فائق تبلغ ذروته 2600 شمعة ويبدو أنها ستكون محمية بطبقة Gorilla Glass 5.

الكاميرا الرئيسية على كلا الهاتفين هي مستشعر Sony IMX 707 بدقة 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى عدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا تيليفوتوغرافي بدقة 50 ميجابكسل، بينما يشتمل الجانب الأمامي على كاميرا 20 ميجابكسل.

أما من حيث الاختلافات بينهما، فسوف يأتي الإصدار الأساسي بمعالج Dimensity 8200 Ultra، بينما سيأتي شقيقه الأغلى ثمناً بمعالج Dimensity 9200 Plus.

كلاهما يحتويان على بطارية 5000 مللي أمبير في الساعة، ولكن سيدعم الطراز الأساسي سرعة شحن 67 وات، بينما سيوفر الطراز الاحترافي سرعة شحن 120 وات.

سيتم إطلاق السلسلة الجديدة بنظام أندرويد 13 وواجهة MIUI 14 ويبدو أن كلا الهاتفين حصلا على تصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار.

فيما يتعلق بالأسعار، فسوف يبلغ سعر الطراز الأساسي 699 يورو بذاكرة 8 + 256 جيجابايت، بينما يبدأ سعر الطراز الرائد 899 يورو بذاكرة 12 + 512 جيجابايت.