سامسونج بدأت العمل على السوفتوير الخاص بسلسلة جالكسي S24

شيئاً فشيئاً، تتجه سامسونج ببطء نحو سلسلة جالكسي S24. وخلال الأسابيع القليلة الماضية، حصلت الشركة على الموافقات التنظيمية لسعة البطارية على كل من Galaxy S24 و Galaxy S24 Plus وجالكسي S24 Ultra.

في حين أن جميع الشائعات السابقة كانت تستهدف تسريب المواصفات الفنية للهواتف الرائدة التالية، إلا أن الشائعة الأخيرة تقول أن الشركة بدأت بالعمل على تطوير السوفتوير الخاص بالأجهزة الثلاثة.

سلسلة جالكسي S24 قادمة بواجهة One UI 6.0

وفقاً لما ذكره موقع SamMobile، فإن المصدر يؤكد بأن سامسونج تعمل حالياً على برامج التشغيل والسوفتوير الخاص بعائلة جالكسي S24.

في حين أن الشركة بدأت بتجهيز السوفتوير للنماذج الأوروبية والهندية من جالكسي S24 وجالكسي S24 بلس، فإن جالكسي S24 الترا هو الوحيد الذي يخضع للتجربة في كل من أوروبا والهند والولايات المتحدة.

بدون أي مجال للشك، سيأتي البرنامج الجديد بالاعتماد على أندرويد 14. وبما أنه من المتوقع الإعلان عن الأجهزة التالية في مطلع عام 2024، فستكون مؤهلة للاستفادة من إصدار أندرويد الحالي.

ومع ذلك، لسنا متأكدين مما إذا كانت سامسونج تنوي إطلاق السلسلة بواجهة One UI 6.0 أو One UI 6.1. ولكن في جميع الأحوال، تقدم سامسونج أربعة سنوات كاملة من الدعم الرسمي للسوفتوير، ما يجعل سلسلة جالكسي الرائدة التالية مؤهلة للحصول على أندرويد 18 في المستقبل، هذا بجانب خمسة سنوات من التصحيحات الأمنية.

الخبر الوحيد الذي لن يلقى استحسان عدد كبير من المستخدمين هو نية سامسونج بالعودة إلى استخدام معالج Exynos مرة أخرى على سلسلة جالكسي S24.

في حين أنه سيتم شحن الهواتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 لكل من الصين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، إلا أن جميع المناطق الأخرى ستحصل على نموذج Exynos 2400، بما في ذلك أوروبا وإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

ومع ذلك، يبدو أن سامسونج واثقة من تفوق Exynos 2400 هذه المرة، فهي بالتأكيد لا تريد التضحية بسمعة هواتفها في بعض المناطق الحاسمة التي تجلب للشركة أكبر قدر ممكن من الأرباح.

ولكن إذا كانت الحقيقة مخالفة لهذه التوقعات، فمن الممكن أن تواجه سامسونج صعوبة شديدة في بيع سلسلة جالكسي S24 بمعالجها الخاص.